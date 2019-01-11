بحث الرئيس الروسي مع المستشارة الألمانية الأوضاع في سوريا ومسألة تشكيل اللجنة الدستورية وفق الاتفاق في القمة الرباعية، وأعرب بوتين وميركل عن سعيهما لبذل الجهود لدعم العملية السياسية للتسوية في سوريا بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

قال وزير الخارجية الأميركية إن ترامب مستعد للتحرّك عسكرياً في سوريا مرة أخرى، وشدد على أن الرئيس الأميركي سينفذ قراره وليس هناك أي تناقضات في التصريحات الأميركية بهذا الشأن وأن الضربات الجوية ستتواصل رغم الانسحاب من سوريا إذا اقتضت الحاجة. وقال بومبيو :سنستخدم الدبلوماسية، ونعمل مع شركائنا حتى نطرد آخر جندي إيراني من سوريا .

اشترط وزير الخارجية الفرنسية التوصّل إلى حل سياسي قبل انسحاب القوات الفرنسية من سوريا، وقال إن فرنسا موجودة في العراق كما أن لها قوة متواضعة في سوريا إلى جانب القوات الأميركية، واعتبر أن ترامب أبدى "ليونة" حول سحب القوات الأميركية، فبعد أن أعلن عن انسحاب سريع، عاد ليقول إن الانسحاب سيكون وفق جدول زمني.

قال وزير الخارجية التركية جاويش أوغلو إن السلطات الأمنية في الولايات المتحدة تسعى لدفع ترامب إلى التراجع عن قرار الانسحاب من سوريا، وجدد القول إن العملية التي وعدت تركيا بتنفيذها في شمال سوريا غير مرتبطة بالانسحاب الأميركي من المنطقة، وأشار من جهة أخرى إلى أن الجماعات المتطرّفة تهاجم المعارضة السورية في إدلب، وتم اتخاذ خطوات لوقف هذه الهجمات.

بحث وزيرا دفاع روسيا وتركيا هاتفياً الوضع في إدلب خصوصاً وقضايا الأمن الإقليمي عموماً.

اعتبر ترامب لقاءه بقيادات الحزب الديمقراطي حول تأمين الحدود مضيعة للوقت وهدد بفرض حالة طوارئ إذا لم تُحلّ أزمة تمويل الجدار مع المكسيك، وأشار إلى أنه سيلغي زيارته إلى منتدى دافوس في حال استمرار أزمة الميزانية الناجمة عن الإغلاق الحكومي، ولم تُحلّ قبل 22 من الشهر الحالي.