أعلن وزير الخارجية المصري أنه ناقش مع نظيره الأميركي الإعداد لعقد حوار استراتيجي هذا العام، وأكّد اعتبار العلاقة مع أميركا علاقة استراتيجية وأن حرب مصر وأميركا ضد "داعش" مستمرة، كما أننا نعمل معاً لتسوية القضايا الإقليمية في الشرق الأوسط.

أعلن الجيش اليمني في صنعاء أنه استهدف بطائرة مسيّرة قاعدة "العند" أثناء عرض عسكري كان يقيمه الطرف الآخر بحضور قيادات عسكرية وقيادي إماراتي، وتم تفجير الطائرة فوق المنصّة الرئيسية وذلك رداً على استمرارالعدوان في غاراته واستهداف المدنيين، وأفيد عن مصرع 6 من الحضور وجرح 14 أبرزهم محافظ لحج اللواء أحمد التركي، وأن الحضور ظن أن الطائرة كانت تقوم بتصوير الاحتفال.

رداً على استهداف احتفال قاعدة العند وهي الأكبر في اليمن، دعا الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى تفعيل الجبهات والمقاومة في محافظات صنعاء وصعدة وأب، وتضييق الخناق على الحوثيين و"استكمال التحرير لتطهير الوطن من شرور الميليشيا الانقلابية".

وصل وفد أمني مصري إلى غزة عبر معبر "ايرز" لبحث التطورات مع قيادة حماس التي أعلنت أن لا نية لها لإنشاء بديل عن منظمة التحرير، وإنما لتوسيع إطارها، والتقى الوفد قيادة حماس يتقدمها يحيى السنوار وتناول البحث انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح، وملف تثبيت وقف النار.