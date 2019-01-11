الأخبار/ هيام القصيفي

تحدثت عن تشكيل الحكومات في لبنان، وقالت: ما يحصل اليوم في تأليف الحكومة يثبت مقولة إبعاد كل النخب السياسية والعلمية وأصحاب الكفاءة، لصالح الحزبيين أو من يدور في فلك رؤساء الأحزاب، وحصر التمثيل الحكومي بوزراء الأحزاب فقط، علماً بأن تاريخ لبنان الحديث والقديم شهد تجارب مختلفة تماماً، في ظل الرؤساء السابقين، وإن اختلفت ظروف رئاستهم وممارستهم الرئاسية سلباً أو إيجاباً، أثبتت فعاليتها ونجاحها. كل العهود الرئاسية قدمت نماذج وزارية، خارجة عن المسار التقليدي، وإن أصبحت لاحقاً أقرب إلى خط سياسي ما، لا يزال يُضرب بها المثل عند الحديث عن أداء حكومي لافت.

الأخبار/ مقال بلا توقيع

قالت ورقة بحثية إسرائيلية إن عملية "درع الشمال" التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن أنفاق حزب الله في الجنوب اللبناني، حاولت أن توفر لإسرائيل مشروعية سياسية لتنفيذ العملية تحت مسمّى الدفاع عن النفس، لكنها فشلت في ترجمة هذه المشروعية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية داخل الساحة اللبنانية.

الجمهورية/ نبيل هيثم

تناول دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تأجيل القمّة العربية الاقتصادية، وقال إنه أطلقها من موقع الحث على التعجيل بتشكيل الحكومة وهي جاءت رافداً لموقف رئيس الجمهورية، وليست، كما حاول البعض تصويرها على أنها موجّهة ضده، فهي ليست كذلك على الإطلاق. وجاءت كمخرج لتوفير ظروف إنجاح هذه القمّة، وخصوصاً على مستوى المشاركة فيها، لكي لا تأتي هذه المشاركة هزيلة. وجاءت من قناعة أنّ الشرط الأساس لنجاح أي قمّة، هو توفير الحد الأدنى من التضامن العربي الذي لا يبدو متوافراً قبل أيام من انعقادها في بيروت.

الديار/ ابراهيم ناصر الدين

أشار إلى المعلومات عن إصرار رئاسي على عقد القمة العربية الاقتصادية على الرغم من دخول كويتي على خط التأجيل لأسباب تتعلق بعدم وجود حكومة كاملة الأوصاف لتسييل مفاعيلها، ونقل عن مصادر مطّلعة عن عجز لبنان حتى الساعة عن تأمين حضور خليجي وازن في ظل تراجع الحماسة السعودية. في هذا الوقت، لم يكن الدخول الدبلوماسي الأميركي على خط التجاذبات السياسية الداخلية مفاجئاً بعدما وجّه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رسالة إلى الحلفاء في لبنان من القاهرة، بأن واشنطن لا تزال مهتمة بالساحة اللبنانية من خلال توجيهه سهام الانتقاد إلى حزب الله ودوره غير المقبول بالنسبة إلى أميركا.

الديار / سيمون ابو فاضل

تناول دعوة البطريرك بشارة الراعي لتشكيل الحكومة بسرعة وتبنّيه طرح تشكيل حكومة مصغّرة أو حكومة اختصاصيين، وقال إن هذه الدعوة تنطلق من قلق لديه من أن يوصل تردّي الوضع الاقتصادي بالمسيحيين لبيع أملاكهم لتأمين حاجاتهم المالية أم بداعي الهجرة، في حين تعمد المؤسسة المارونية للانتشار لاستقطابهم واحداً واحداً وإعادة ربطهم بلبنان. ولذلك يميل البطريرك إلى عقد لقاء مسيحي موسّع لطرح المخاطر على القوى المسيحية، إضافة إلى تخوّفه من تداعيات عدم عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

اللواء/ رلى موفق

تناولت الأزمات المتتالية الحاصلة وتأثيرات الوضع الإقليمي على لبنان وقالت: إن واقع لبنان بلا حكومة يمكن احتواء تداعياته، رغم حال الاختناق المعيشي والاقتصادي والتحدّيات المالية أمام الدولة ومخاوف انهيار الوضع النقدي، إذا تحقق توافق الحدّ الأدنى بين مكوّناته السياسية، أو تعايش الضرورة بينها. لكن الخطورة تصبح حتمية مع الانقسام الحاد بين تلك المكوّنات في لحظة انكشاف الساحة الداخلية.

الشرق / عوني الكعكي

تناول إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا ومن ثم العودة عن هذا القرار تحت ذرائع مختلفة، وقال: هذا التخبّط يدلّ على أنّ هناك رعونة في القرارات الأميركية واعتبر أن "ألف باء" السياسة هي: تخطّط ثم تنفذ، فرئيس دولة مثل أميركا يعلن عن الانسحاب ثم يبدو أنه غير واثق مما يجب أن يُتخذ من خطوات تنفيذية في حين كان يجب أن يكون المخطط واضحاً سلفاً، وهذا يدلّ على أنّ الإدارة الأميركية لم تعد إدارة مؤهّلة لأن تقود العالم.