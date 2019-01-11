The Washington Post

البنتاغون يدرس المشاريع التي يمكنه إيقافها أو تأجيلها في حال أعلن ترامب حالة الطوارئ وأوكل إلى الجيش مهمة تمويل بناء الجدار

يبحث البنتاغون بطريقة غير رسمية عن مشاريع بناء عسكرية قد يتمكن من إيقافها أو تأجيلها تحضيراً لاحتمال إعلان ترامب حالة طوارئ، ما قد يجبر وزارة الدفاع على تحويل الأموال من هذه المشاريع إلى بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

وكان ترامب قد أشار إلى أنه ينظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية، على خلفية الجدال الدائر بينه وبين الديمقراطيين في الكونغرس بهذا الشأن.

يُذكر أنه بإمكان ترامب، في حال فرض حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، أن يموّل بناء الجدار من الموارد المخصصة من قبل الكونغرس لمعالجة حالات الطوارئ، لكنه ليس من المستبعد أن يواجه ترامب، في حال اتخاذه هذا القرار، مشكلات قانونية عدة.

The Japan Times

بكين تعلن إطلاق نظام صاروخي مضاد للسفن على ضوء إبحار سفينة حربية أميركية قرب الجزر على طول بحر الصين الجنوبي

أعلنت الصين أنها أرسلت نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات نحو شمال غرب البلاد، وذلك بعد يوم من إبحار سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية على طول الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وفي حين أن تاريخ إطلاق الصاروخ DF-26 البالستي لم يتم ذكره، إلا أن توقيت إطلاقه يتصادف مع عملية الولايات المتحدة "حرية الإبحار" قرب الجزر الصينية.

يُذكَر أن نشر هذا النظام أثار توتراً في اليابان أيضاً التي تأوي عدداً من القواعد العسكرية الأميركية .

روسيا اليوم

مدمرة أميركية حاملة لصواريخ "توماهوك" تدخل بحر البلطيق

دخلت مدمّرة "غرايفلي" التابعة للقوات البحرية الأميركية مياه بحر البلطيق، حسب معطيات المواقع الخاصة بمراقبة الملاحة البحرية.

وتشير المعطيات إلى أن المدمّرة عبرت المضائق الدنماركية ودخلت مياه بحر البلطيق صباح اليوم الخميس.

وفي وقت سابق، نشرت البحرية الأميركية صورة لمدمرة "غرايفلي"، وهي في مياه بحر الشمال وتتوجه إلى ميناء كوبنهاغن الدنماركي.

وجدير بالذكر أن المدمّرة المذكورة قادرة على حمل ما يصل إلى 56 صاروخاً من نوع "توماهوك" يصل مداها إلى 1600 كلم، وهي مزوّدة أيضاً بمنظومة "إيجيس" الصاروخية للدفاع الجوي.

وتعتبر مدمرة "غرايفلي" التابعة للأسطول السادس الأميركي، السفينة الرئيسية للمجموعة البحرية الأولى لحلف الناتو.

وتجدر الإشارة إلى أن السفينة غادرت قاعدة نورفولك بولاية فرجينيا الأميركية يوم 28 ديسمبر الماضي وتوجهت نحو أوروبا.