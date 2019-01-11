وكالة الأناضول

بومبيو: نعمل على نسج علاقات استراتيجية بالشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن بلاده تعمل على نسج علاقات استراتيجية بالشرق الأوسط، تجمع مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في كلمة بومبيو، بمقر الجامعة الأمريكية في القاهرة، على هامش زيارة رسمية يجريها لمصر، ضمن جولة شرق أوسطية تشمل عدة دول. وفي كلمته، طالب بومبيو قادة المنطقة بـ"إنهاء كافة العداءات؛ لمواجهة التهديدات وتعزيز التنسيق الاقتصادي". وقال: "نعمل على نسج علاقات استراتيجية بالمنطقة، لمواجهة التهديدات الأبرز وتعزيز التنسيق الاقتصادي". وأضاف: "هذه العلاقات تجمع مصر والأردن ومجلس التعاون الخليجي"، داعيًا قادة هذه الدول إلى "التفكير في الخطوات التالية بهذا الاتجاه والمزيد من التعاون لتعزيزه".

وأشار إلى عقد بلاده "نقاشات معمقة مع المسؤولين بدول الخليج، في سعيها لتحقيق شراكة أكبر"، دون مزيد من التفاصيل.

وكالة أنباء رويترز

تركيا: العملية العسكرية في سوريا لا تتوقف على الانسحاب الأمريكي

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس إن العملية العسكرية ضد مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعهدت تركيا بتنفيذها في شمال سوريا، لا تتوقف على انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.

وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية أن من غير الواقعي توقع أن تسحب الولايات المتحدة كل الأسلحة التي أعطتها لحليفتها وحدات حماية الشعب الكردية، والتي تعتبرها أنقرة جماعة إرهابية.

وكالة فرنس برس

فرنسا ستنسحب عسكرياً من سوريا عند التوصل إلى "حلّ سياسي"

قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الخميس إن فرنسا ستنسحب عسكرياً من سوريا عندما يتمّ التوصل إلى "حل سياسي" في هذا البلد. وأكد لودريان لقناة "سينيوز" الفرنسية "نحن موجودون في العراق، وموجودون بشكل متواضع في سوريا إلى جانب الأميركيين". ونادراً ما يتم الاعتراف بوجود للقوات الفرنسية الخاصة في سوريا من قبل السلطات الفرنسية. وتابع لودريان "بالتأكيد عندما يتم التوصل إلى حلّ سياسي سننسحب".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

كل صاروخ لهذا النظام يصيب هدفه

أجرت الصين الاختبار النهائي لمنظومة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

وأكد الاختبار كفاءتها القتالية وأتاح لقادة القوات المسلحة الصينية أن يعربوا عن تقديرهم لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات هذه.

وكشف مصدر عسكري أن الصين أجرت الاختبار النهائي لمنظومة صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات في كانون الأول 2018.

وتضمن الاختبار إطلاق صاروخ "48إن6يي"، وهو صاروخ خاص بمنظومة "إس-400"، على هدف جوي يطير بسرعة 600 متر في الثانية. وتم تدمير الهدف على بعد يقارب 250 كيلومترا.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الجيش الصيني أجرى الاختبار الابتدائي لمنظومة "إس-400" في بداية ديسمبر الماضي. وتضمن الاختبار إطلاق صاروخ اعتراضي على هدف يمثل الرأس الحربي للصاروخ البالستي. وتم إسقاطه.