TL

في الجنوب انسحبت القوة الاسرائيلية المحتلة من منطقة متنازع عليها في العديسة قبالة مستعمرة مسكافعام. وأكدت اليونيفيل ان الوضع مستقر. وقالت مصادر عسكرية لبنانية إن جدار الاسمنت الذي رفعه جنود الاحتلال سيبقى موضوع متابعة واهتمام في اجتماعات الناقورة.

المنار

كانت العلاقة مع سوريا عنوانا على منبر الوزير جبران باسيل من زحلة، الذي اعتبر انه من طليعة المطالبين بعودة سوريا الى الجامعة العربية، معتبرا ان الحرب السورية خنقت اللبنانيين باقفال الاسواق العربية بوجههم، ومن غير المقبول ان نخنق انفسنا زمن السلم ..

nbn

موسى الصدر ليس امام طائفة" قالها يوما الرئيس بري ويقولها كل يوم. موسى الصدر قائد لحركة المحرومين كل المحرومين كافح من اجلهم واعتصم وقاوم من اجل لبنان واستقراره ومنعته وسيادته وهل المطلوب اليوم تخطي التاريخ والجغرافيا وادارة الظهر لسوريا التي وقفت الى جانب لبنان ودعمت المقاومة وحاربت الارهاب؟ وهل المطلوب ايضا مكافئة المسؤولين الليبيين واستفاضتهم وتكريمهم فيما هم ماضيا وحاضرا يديرون الظهر ولا يتعاونون في ملف التحقيقات لكشف مصير الامام ورفيقيه؟

mtv

التصعيد بين أركان الحكم على خلفية الموقف من القمة العربية جاء ليقضي نهائياً على الآمال بإمكان تشكيل حكومة قبل القمة، ومن خلال رصد المواقف والتحركات يمكن التأكيد أن الأطراف المعنية بالتشكيل تبدو وكأنها سلمت بالأمر الواقع وبإيقاف المساعي والاتصالات الجدية إلى أجل غير محدد، وثمة من يراهن أن لا حكومة قبل الربيع المقبل لأن عوامل اقليمية كثيرة دخلت على الخط، من هنا تتركز المساعي على اعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال.

NTV

أبعد من هلع النفط والغاز كان الهلع المالي يدار عشوائيا من بيت المال اللبناني، فإعلان الوزير علي حسن خليل عن اعادة هيكلة الدين العام ثم ترطيب الهلع بالحديث عن جدولة كان كفيلا بإحداث المجموعة السوداء للمالية.

المستقبل

على وقع التحضيرات للقمة الاقتصادية العربية وفي سياق السجال والاشتباك السياسي الدائر تحشد الحركة النقابية لتحركات في الشارع بعدما برز في اليومين الماضيين استحضار قطاع النقل البري الذي يقوده احد المسؤولين البارزين في حركة امل لتنظيم اضراب خلال الاسبوع المقبل في وقت لوحظ ايفاد ثلاثة نواب من حركة امل للاجتماع التضامني مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر

OTV

القمة في موعدها. والتجاذبات سياسية داخلية ولا تخص الجامعة العربية، فالجامعة معنية بانعقاد القمة، ونحن هنا". بهذا الكلام، ومن على ارض بيروت التي وصلها اليوم لمتابعة التحضيرات، حسم الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية الجدل الذي أثير أخيرا حول مصير القمة الاقتصادية التنموية المرتقبة في التاسع عشر والعشرين من كانون الثاني الجاري.

LBC

الإصرار على انعقاد القمة جاء من اللجنة المنظمة، أي من قصر بعبدا، وكشف عن موافقة الرئيس بري على دعوة ليبيا. هذا الموقف رد عليه رئيس مجلس النواب، ونفاه.

الميادين

أعلنت الناطقة الرسمية باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​ "دعم ​روسيا​ لما تقوم به ​الأمم المتحدة​ وممثلها في ​الصومال​، رغم إعلان السلطات أنه شخص غير مرّحب به"، داعية ​الحكومة الصومالية​ إلى "مواصلة التعاون مع المنظمة الدولية".

الجزيرة

اعتبر وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ أنه "من غير المقبول فرض عقوبات على مشروع "السيل الشمالي-2"، مشددا على أن "هذا المشروع الذي يهدف لضخ ​الغاز​ من ​روسيا​ إلى ​ألمانيا​ أمر تجاري بحت".

العربية

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، "أطراف الأزمة اليمنية إلى ضبط النفس والامتناع عن أي تصعيد لاحق على خلفية الهجوم على القوات الحكومية في مخيم العند".