لبنان الحر

تمنى مدير عام كهرباء زحلة أسعد نكد أن "يتم فتح صفحة جديدة مع وزارة الطاقة ومع مؤسسة كهرباء لبنان"، آملا أن "يتم العمل خلال العامين المقبلين على أمور جديدة من خلال الإنتاج عبر الطاقة الشمسية أو عبر الغاز".

صوت لبنان

زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على رئس وفد مقر حزب الطاشناق في برج حمود حيث التقى الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان وعضو اللجنة المركزية فيكان اواكيان وضم الوفد الكتائبي النائب الياس حنكش ،الامين العام نزار نجاريان،عضو المكتب السياسي بيار جلخ، رئيس اقليم المتن ميشال الهراوي والمستشارة القانونية لارا سعادة.

radio orient

تابع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ التطورات الميدانية على الحدود ​الجنوبية، في ضوء التعديات الاسرائيلية المتمثلة بتشييد الجدار العازل في النقاط المتنازع عليها قبالة مستعمرة مسكاف عام، والتي كانت محور درس ومتابعة في الاجتماع الذي عقده ​المجلس الأعلى للدفاع​ أمس برئاسة رئيس الجمهورية.

اذاعة النور

اكد وزير المالية ​علي حسن خليل​ على "احترام ​وزارة المالية​ الكامل لكافة التزاماتها تجاه حاملي ادوات الدين السيادي على مختلف انواعها والمحررة بالعملات الوطنية والاجنبية ، وان هذا الالتزام أمر مفروغ منه . وأن ما تداولته ​وسائل الاعلام​ يتعلق بادارة الدين وخدمته بالتنسيق بين ​المصرف المركزي​ و​المصارف​ ولا يمس بالتزامات ​لبنان​ وحقوق المكتتبين".

صوت المدى

لفت وزير الطاقة في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سيزار أبي خليل​، الى أن "إمتياز شركة ​كهرباء لبنان​ عمره 110 سنوات وتحول الى عقد تشغيلي عصري يواكب تطور القطاع، عقد يعتمد على مؤشرات الاداء وهذا الامر يحفز ​القطاع الخاص​ الناجح بادارة التوزيع.