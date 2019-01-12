قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الجيش الإسرائيلي عالي الجاهزية لخوض أي حرب مستقبلية واعترف بوجود "بعض الفجوات يجب العمل على سدها وقال أن استراتجية العام 2020 ستقود الجيش إلى مرحلة أفضل من الجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.

ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن الوفد الأمني المصري الذي زار غزه أمس ناقش مع قيادة حماس، ملف المصالحة الفلسطينية ورأي الصدع بين حماس وفتح وملف التهدئة مع إسرائيل وأشارت إلى تخوف الجيش الاسرائيلي الكبير من مسيرات العودة والتسلل عبر السياج الحدودي وإلقاء عبوات ناسفة أو اطلاق نار على الجيش الاسرائيلي وكذلك يتخوف الجيش من اطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية.

قتلت قوات الاحتلال فتاة فلسطينية وأصابت العشرات من الذين شاركوا في مسيرات العودة قرب الشريط الحدودي مع غزة وخرج الاف الفلسطينيين للمشاركة في المسيرات التي تجري اسبوعياً كما قتلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً في الضفة الغربية وبررت أنه كان ينوي طعن جندي اسرائيلي.

هدد رئيس الأركان الإسرائيلي غادي ايزنكون بقصف مواقع إيرانية في لبنان مثلما يحصل في سوريا في حال القيام بانتاج وتخزين أسلحة إيرانية جديدة. وقال ايزنكون الذي تنتهي خدمته الثلاثاء المقبل أن إسرائيل تعمل الان في لبنان بشكل سري والجيش جاهز ليعمل بشكل علني إذا توضحت هناك نيران عسكرياً.

اعتقلت الشرطة الإسرائيلة جندياً فجر قنبلة غاز في غرفة قائده العسكري على الطريقة الداعشية اذ هجم عليه واحتضنه وهو يصيح أنت ميت لتموتوا جميعاً معي ما أدى إلى اصابة القائد والجندي وجنود آخرين بجروح وكان الجندي استدعي من وحدة قتالية وتم وضعه في غرفة القائد العسكري الذي صار يشغله خادماً له ولضيوفه، فلم يتقبل الأمر.