يعود اليوم "السترات الصفراء" إلى الشوارع الفرنسية حيث انتشرت القوات الفرنسية مع تعليمات جديدة بعدم التساهل مع متيري الشغب ولاسيما من يتهجم على رجال الشرطة، وألغى الرئيس الفرنسي مشاركته في مؤتمر دافوس المقرر في 22 - 25 الشهر الحالي على خلفية تحركات الشارع.

إعترفت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مسؤولية ألمانيا عن الجرائم النازية التي ارتكبت في اليونان أثناء الاحتلال النازي 1941- 1944 وقالت من أثينا نتحمل مسؤولية الجرائم بالكامل التي ارتكبها القوميون الاشتراكيون في اليونان.

تمكنت القوى الأمنية لمكافحة الارهاب في روسيا من قتل 3 ارهابيين أطلقوا النار على سيارة للشرطة على الطريق السريع في محج قلعة – داغستان.

ذكر موقع "ديفيس ون" الأميركي ان الابحاث الدولية لشركة الأمن الالكتروني فايراية. أظهرت أن حملة قرصنة عالمية هدفها اختطاف نظام النطاقات ان الجهات الفاعلة تتعامل مع ايران حيث تنسجم مصالح الحملة مع مصالح الحكومة الايرانية، اذ قامت الجهات باعادة توجيه حركة المرور من الشركات في جميع أنحاء العالم عبر خوادمها مع تسجيل بيانات اعتماد الشركات من أجل هجمات مستقبلية.

أعلن رئيس "الكونغرس" في فنزويلا أنه جاهز لتولي السلطة بقوة وكرر طعنه في حق الرئيس مادورو تولي الرئاسة لولاية ثانية وروج الى تجمع لقوى المعارضة يكون مفتوحاً لتحديد الاجراءات القادمة بعد تنصيب مادورو.

صادق برلمان مقدونيا على تغيير اسمها لتصبح "مقدونيا الشمالية" بعد اعتراض اليونان الذي دام 27 عاماً احتجاجاً على الاسم بحجة أنها تتعدى على مقاطعة خاصة بها تسمى مقدونيا.

أطلقت الشرطة اليونانية قنابل الغاز لتفريق مئات المعلمين المحتجين على خطط حكومية لتغيير اجراءات التشغيل في القطاع العام.