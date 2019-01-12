هز انفجار عنيف مصافي عدن النفطية واندلع حريق ضخم فيها وسط أنباء عن استهداف المطافي بطائرة مسيرة أطلقها "أنصار الله"، وجار العملية بعد ساعات من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية عن تدمير مركز توجيه الطائرات المسيرة لأنصار الله. واتهمت قنوات سعودية قطر بالوقوف وراء العملية التخريبية.

نفى الحوثي أن يكون لأنصار الله علاقة في حريق مصافي عدن. حذر وزير الدولة الاماراتي أنور قرقاش من انهيار اتفاق "السويد" وقال أن الاتفاق في خطر بسبب خروقات الحوثيين وعدم الانسحاب من ميناء الحديدة.

ذكر مسؤولون في حركة حماس أن الوفد المصري الذي زار غزه أكد ان معبر رفح سيبقى مفتوحاً.

أعلنت مصادر أمنية وعسكرية مصرية أن 11 إرهابياً قُتلوا وتم تدمير سيارتين ودراجتين كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية من محيط قرية الروضة في مدينة بئر العبد – سيناء.

أبدى أمير قطر استعداده لاستثمار مليار دولار في اعادة اعمار العراق وأبلغ الرئيس العراقي برهم صالح الذي زار الدوحة، بذلك واتفق الجانبان على اطلاق خط بحري مباشر بربط ميناء حمد في قطر بميناء أم قصر العراقي.

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة الأنبار العراقية وأدى انفجارها إلى مقتل شخصين وجرح 25 آخرين.

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة متظاهرين في أحد أحياء الخرطوم وفي أم درمان وشكل الفريق أول شرطة هاشم الحسن والي ولاية الخرطوم لجنة تقصي حقائق بشأن أحداث مستشفى أم درمان حيث جرى إطلاق نار على المحتجين يوم الأربعاء.

توقع القيادي في حزب الله "نداء تونس" الحاكم أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات كبيرة على المستوى السياسي في تونس مشيراً إلى أن المتهم باغتيال القياديين الوطنيين وابراهيمي وهو مصطفى خضر، أظهرت الوثائق ارتباطه بحركة النهضة، وأن لهذا الأمر تداعيات سياسية اجتماعية وسيؤدي كشف الحقيقة كاملة عن الجهاز السري للنهضة في تونس.