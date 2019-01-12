الأخبار/ يحيى دبوق

تناول التلويح المستمر للعدو الاسرائيلي بشن حرب على لبنان، لكنه قال ان إسرائيل، تدرك مستوى التهديد وحجمه، كما تدرك ضرورة منع تفعيل هذا التهديد، برغم أن لديها من الأسباب ما يجعلها تلجأ الى الخيارات العسكرية لولا الثمن المتوقع. وهذا ما يدفعها للإبقاء على رهانات الخيارات غير العسكرية في صلب مقاربتها للساحة اللبنانية.في المقابل، على الجانب اللبناني، واضح أن التهدئة في هذه المرحلة مطلوبة. وواضح، أيضاً، أن التموضع الدفاعي في وجه إسرائيل والعمل على تعزيزه، استراتيجية متبعة لدى حزب الله منذ عام 2006.

البناء/ ناصر قنديل

اعتبر ان الرئيس المكلف سعد الحريري ربما يكون قد أضاع فرصته الذهبية، وقال: فالمماطلة الطويلة في تشكيل الحكومة جعلت الترابط بين ملفي العلاقة بسوريا وتشكيل الحكومة شبه حتمية أكثر من اي وقت مضى، في ظل برود الحراك نحو تشكيل الحكومة وتسارع الحراك نحو عودة العلاقات السعودية السورية. وفي حال هذه العودة قبل تشكيل الحكومة، يصير مهماً التساؤل حول ما إذا كان الرئيس الحريري قد أقام حساباته جيداً.

الجمهورية/ جورج شاهين

قال ان المسؤولين اللبنانيين ليسوا مختلفين حول الموقف الذي سيبلغونه في شأن الوضع الحدودي مع العدو الإسرائيلي، للموفد الاميركي ديفيد هيل خلال زيارته لبيروت غدا الاحد والتي يرافقه فيها معاونه السفير ديفيد ساترفيلد الخبير بلبنان، وسيشدّد لبنان في محادثاته مع هيل على مواقفه الثابتة من الأزمة السورية والدور الإيراني في المنطقة ولبنان، مؤكّداً اهمية وقف الإعتداءات الإسرائيلية التي تؤسّس لحرب في المنطقة لا يريدها أحد لا الأميركيون ولا حلفاؤهم. كما انّ الجانب اللبناني سيبحث مع الوفد الأميركي في مصير المفاوضات التي رعتها واشنطن عبر ساترفيلد في شأن المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة.

الجمهورية/ سالم زهران

عرض احتمالات عقد جلسات لحكومة تصريف الاعمال، وقال ان الاجتماعات الثلاثة التي تمت بين اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، وجلسة "بيت الوسط" المالية الثلاثية وصولاً إلى اجتماع خلية ما بعد "عاصفة نورما" الاجتماعية، تمت على هيئة حكومة تصريف الأعمال قد اقترب، والفتاوى الدستورية أعدّ لها رئيس مجلس النواب، مستعيناً بما سبق وأقدمت عليه حكومة الرئيس الشهيد رشيد كرامي.وعليه، وإذا لم تدخل مسألة انعقاد الحكومة في بازار النكد اللبناني بين الأطراف، فإنّ حكومة تصريف الأعمال في طريقها إلى الانعقاد لإقرار موازنة العام 2019.

الديار/ بولا مراد

تناولت الازمات المتتالية من معضلة تشكيل الحكومة، والخلاف الحادّ حيال انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت، والمؤشرات المالية السلبية، وعودة التهديدات الإسرائيلية، وقالت:إن الخلاف حول التعاطي مع القمّة الاقتصادية العربية عمّق الشرخ بين السياسيين،ونقلت عن مصدر ديبلوماسي عربي، احتمال أن تتخذ الجامعة العربية قراراً بتأجيل القمة في الساعة الأخيرة لأن هناك "استحالة لانعقاد قمة على هذا المستوى، ويحضرها رؤساء وقادة عرب، وسط أجواء لبنانية غير مؤاتية، وانقسام عمودي حولها، الا إذا تبدلت الأجواء قبل نهاية الأسبوع المقبل".

اللواء/ منال زعيتر

نقلت عن مسؤول لبناني رفيع المستوى تأكيده بأن اسرائيل بدأت التمهيد جديا منذ ذلك الوقت لشن عدوان على لبنان.وأكد المسؤول المقرب جدا من «حزب الله» بان الضربة الاسرائيلية المنتظرة قد تكون في الربيع المقبل، مشيرا الى ان الحزب بدا التحضير لوجستيا وعسكريا لمواجهة العدوان الاسرائيلي وهو بات جاهزا لمواجهة اي عدوان على لبنان، ورأى المسؤول ان ما قامت به اسرائيل منذ عملية درع الشمال وصولا الى استئناف بناء الجدار الاسمنتي في نقاط التحفظ على الخط الأزرق مقابل بلدة العديسة هو تمهيد للحرب المنتظرة.

الشرق / خليل الخوري

اعتبر ان مشكلة الرئيس ميشال عون ليست مع حزب الله، ولا هي مع رئيس حركة أمل رئيس مجلس النواب، وليست مع رئيس الحكومة، وكذلك ليست مع البيت الجنبلاطي، انما المشكلة الحقيقية للرئيس عون هي مع الأطراف المسيحية كلها تقريباً، وقد يكون مطلوباً من لقاء بكركي للقيادات المسيحية، ليس قيام تحالف بين الاحزاب المسيحية إنما تصفية قلوب مطلوبة بإلحاح في هذه المرحلة الدقيقة جداً من تاريخ لبنان والمنطقة، وتاريخ المسيحيين في الاثنين معاً.