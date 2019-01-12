روسيا اليوم

-باريس تدعو طهران للتوقف فوراً عن تطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية

دعت الخارجية الفرنسية إيران إلى الوقف الفوري لجميع أنشطتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية. وذكّر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في بيان له يوم أمس، بأن برنامج إيران الصاروخي لا يتطابق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وقال: "فرنسا تدعو إيران إلى التوقف فوراً عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المخصصة لحمل رؤوس نووية، بما في ذلك اختبار تكنولوجيات صاروخية".

وجاء هذا البيان تعليقاً على إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الخميس أن الجمهورية الإسلامية ستطلق خلال الأسابيع المقبلة قمرين اصطناعيين بواسطة صواريخ محلية الصنع، وذلك في تحد لتحذير أميركي موجه إلى طهران من إطلاق مركبات فضائية وإجراء اختبارات صاروخية.

روسيا اليوم

-روسيا تعرب عن شكوكها في الانسحاب الأمريكي من سوريا

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن شكوكها بشأن خطط الولايات المتحدة الأميركية في الانسحاب من سوريا. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي يوم أمس إنه: "كما يقال في أحد أفلامنا المفضلة، يبدو أنهم يغادرون للبقاء. هذا الشعور موجود".

وشددت زاخاروفا على القول: "لا يمكنني أن أشارككم الثقة في مغادرتهم من هناك، لأننا لم نشهد الاستراتيجية الرسمية بعد".

وأشارت إلى أنه بالنسبة للجانب الروسي تبقى مسألة الانسحاب الأميركي من سوريا مفتوحة.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق عن قرار سحب القوات الأميركية من سوريا، موضحاً أن الأمر سيستغرق حوالي شهرين، ولكن الكونغرس الأميركي وافق على الانسحاب في وقت لاحق مع شرط أن هذه الفترة يمكن تمديدها.