الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية تابع التطورات على الحدود واطلع على المعلومات والاتصالات لمواجهة التحركات الاسرائيلية

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التطورات الميدانية على الحدود الجنوبية، في ضوء التعديات الاسرائيلية المتمثلة بتشييد الجدار العازل في النقاط المتنازع عليها قبالة مستعمرة مسكاف عام، والتي كانت محور درس ومتابعة في الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع أمس برئاسته.

واطلع الرئيس عون على المعلومات المتوافرة حول التحركات الاسرائيلية على الحدود الجنوبية والاتصالات التي بدأها لبنان لمواجهة هذه التحديات.

وكالة أنباء رويترز

التحالف بقيادة أميركا يبدأ سحب العتاد من سوريا دون سحب الجنود

زاد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية من الغموض الذي يحيط بالانسحاب الأميركي من سوريا يوم أمس بإعلانه بدء عملية الانسحاب لكن مسؤولين أميركيين قالوا في وقت لاحق إن معدات فقط، وليس عسكريين، هي التي يتم سحبها من البلاد. وأعلن الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا البالغ قوامها 2000 فرد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

القوات الأميركية تحوز على مكونات منظومة الدفاع الجوي "إس-125"

يظل العديد من جيوش العالم يتسلح بمنظومات "بيتشورا" للدفاع الجوي. ومن بين الجيوش التي لا تزال تستخدم منظومات صواريخ "إس-125 بيتشورا" المضادة للطائرات جيوش الدول التي يشوب التوتر علاقاتها مع الولايات المتحدة الأميركية. لذا فلا غرابة أن هذه المنظومة التي تمت صناعتها في الاتحاد السوفيتي تستأثر باهتمام العسكريين الأميركيين. وبات معلوماً مؤخراً أنهم حصلوا على الهوائي الخاص بنسخة مطوَّرة لمنظومة "بيتشورا" تُعرف اختصارا باسم "إس-125إم1". واشترته شركة "كولمن انترناشنل" الأميركية من أوكرانيا ممثلة بمؤسسة "أوكرينماش" لحساب مركز العمليات الجوية للقوات البحرية الأميركية.