الشرق الأوسط 3/1/2019

مجسات استشعار لحركة اليدين باستخدام موجات الرادار

حصلت وحدة "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" على موافقة الهيئات التنظيمية الأميركية لطرح مجسات استشعار لحركة اليدين باستخدام موجات الرادار يعرف باسم "سولي". وقالت هيئة الاتصالات الاتحادية في بيان إنها ستسمح لـ"غوغل" بتشغيل مجسات استشعار "سولي" بمستويات طاقة أعلى من المسموح بها حالياً. وأضافت أن المجسات يمكن تشغيلها أيضاً على متن الطائرات. وتقول "غوغل" إن أجهزة الاستشعار يمكن أن تتيح للمستخدمين الضغط على زر غير مرئي بين الإبهام والسبابة أو إدارة قرص افتراضي يعمل من خلال ملامسة الإبهام للسبابة.

15 "كارثة جوية" في عام 2018

سجّل عام 2018، 15 حادثاً مميتاً في العالم لطائرات نقل مدنية أدت إلى مقتل 556 شخصاً، كما ذكرت شبكة "سلامة الطيران" المتخصصة في رصد هذا النوع من الكوارث. وكانت 3 من الطائرات الـ15 تستثمرها شركات جوية مدرجة في "اللائحة السوداء" للاتحاد الأوروبي، حسب ما ذكرته شبكة "سلامة الطيران" في بيان. ويذكر انه تم تسيير نحو 37800000 رحلة في عام 2018، ما يعني حصول حادث دامٍ واحد لكل 2.54 مليون رحلة.

الجمهورية 9/1/2019

هل تؤثر الأجهزة الذكية على البصر؟

وفقاً لوزارة التربية والتعليم اليابانية يبدو أن البلاد تواجه مشكلة مع الحالة الصحية لطلابها فقد وجدت بأن نسبة 25.3% من الطلاب اليابانيين قد فشلوا في بلوغ المستوى 1.0 في لإختيارات الرؤية، وربما يكون السبب في ذلك إنفاقهم للكثير من الوقت أمان شاشات هواتفهم الذكية والألعاب المحمولة الإجرتءات التي تعمل على الحد من أضرار الهاتف المحمول عليها، ومن أهم هذه الإجراءات العمل على ضبط إضاءة الهاتف المحمول بحيث تكون مناسبة للعين بالإضافة الى عدم رفع سطوح شاشة الهاتف المحمول على بعد مناسب، لأن ذلك يساعد على تجنب الأضرار على العين. ولمزيد من الأمان يجب إزاحة العين من النظر في شاشة الهاتف بين وآخر وإعطاؤها فرصة للراحة من الأشعة الصادرة عنها.

الشرق 11/1/2019

الذكاء الاصطناعي في خدمة الترجمة واللغات

في معرض الإلكترونيات في لاس فيغاس، تروج شركات عدة لأجهزتها التي تزداد تطوراً وتسمح بالتحاور في لغات عدة عبر جهاز صغير في راحة اليد أو سماعات لاسلكية توضع في الأذن. السماعات " بايلوت" التي تأتي بالأحمر والأبيض والأسود ذات تصميم جميل من إنتاج " وايفرلي لابز" وتترجم إلى 15 لغة وتكلف بين 180 و 250 دولاراً. وعندما يكون المتحدثان مجهزين بها يمكنهما التحاور مباشرة. وخلال عرض مقتضب في لاس فيغاس، ترجمت أقوال صحافية وكالة " فرانس برس" في شكل صحيح في سماعة رئيس " وايفرلي لابز" اندروا أوشوا التي أسست عام 2014 في نيويورك.

الشرق 11/1/2019

7 فوائد صحية للجزر تشمل محاربة السرطان وحماية القلب والدماغ والكبد

من أهم الفوائد التي يضمنها الجزر لجسم الانسان:

ــ يحسن البصر

يحتوي الجزر على نسبة عالية من مادة بيتا كاروتين التي يحولها الكبد الى الفيتامين A

الذي يحسن حالة شبكة العين.

ــ يحمي من السرطان

بعد الجزر مصدراً مهماً لمادة "فالكارينول" التي ينتجها للحماية من الفطريات. وقد بينت الدراسات ان الجزر يخفض خطر الإصابة بسرطان الرنة والثدي والقولون.

ــ يحسن حالة الجلد

إن نقص فيتامين A الذي يساعد تناول الجزر في إنتاجه داخل الجسم، يسبب جفاف الجلد وظهورا مبكرا للتجاعيد والبقع الصيغية.

ــ يقوي الكبد ويحميه

تشير نتائج الدراسات العلمية الى ان تناول الجزر يخفض من تطور أمراض الكبد، كما انه يمنع تراكم السموم في الجسم، ما يؤثر ايجابيا في حالة الكبد حتى وان كان مصاباً بمرض ما.

سويدية تصبح اول حامل في العالم بعد زراعة الرحم باستخدام روبوت!

اصبحت امراة السويدية أول حامل في العالم بعد إجراء عملية زراعة الرحم باستخدام روبوت عام 2017 وتشمل عمليات زراعة الرحم جراحياً: استخراج رحم امراة وزراعها لدى أخرى غير قادرة علة الإنجاب بشكل طبيعي. وقال الطباء ان استخدام الروبوتات لهذا الإجراء "له مستقبل عظيم" ، ويجعل الجراحة اقل ضرر للمجانين. لم تصبح اي منهن حاملاً بعد.

ويسمح باستخدام الروبوتات في اجراء العملية الجراحية من خلال 5 فتحات على نطاق 1 سم في جسم المتبرعة، على عكس 1 سم في جسم المتبرعة، على عكس الشقوق الكبيرة التي يحتاجها الجراحون البشر. ويؤدي هذا الأمر الى فقدان المرضى لدم اقل وقضاء وقت أقل في المستشفى، بعد التبرع بالرحم كما يقول الخبراء.