لبنان الحر

أكد الوزير السابق ​اللواء​ ​أشرف ريفي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الاجتماعي​، أن "القضاء اللبناني اتهم مخابرات ​النظام السوري​ بالوقوف وراء ​تفجير​ ​مسجدي التقوى والسلام​ ولن نقبل بتجاوزه، فدماء الشهداء أمانة في أعناقنا ومشاركة ​سوريا​ في قمة ​بيروت​ عملية اغتيال ثانية لهؤلاء ولن نقبل بها".

صوت لبنان

أكد وزير المال في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​، بعد الاجتماع المالي في ​بعبدا​، أن "موضوع إعادة هيكلة ​الدين العام​ غير مطروح وبحثنا الأوضاع المالية في البلاد والإصلاحات في ​الموازنة​."

radio orient

طالب عضو تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب ​جورج عقيص​ بوقف الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن "الجيوش الإلكترونية نتمنّاها لتسويق العقيدة والفكر والإنجاز والرؤية".

اذاعة النور

نشر رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، عبر ​مواقع التواصل الاجتماعي​، صورة بعنوان "نصيحة صديق" كتب فيها أن "هناك مواقف تحتاج أن نصمت كأننا لم نفهم، أو نتجاهل كأننا لم نر، ليس خوفاً إنما ارتقاءً للنفس".

صوت المدى

أكد رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ أن "التيار مثل الجيش اللبناني سيكون مدرسة في الوفاء للبنان والالتزام"، داعياً لعدم "الخوف على العهد لأن ما مر هو أصعب بكثير من اليوم، ولمن نسي التاريخ عليه أن يتذكر، فبالنسبة لنا في التاريخ لا نعرف 6 شباط إلا في ​مار مخايل​ أما 6 شباط الآخر فلا نعرفه".