النهار/ ابرهيم حيدر

لفت إلى أن الصراع السياسي الداخل حول الحكومة جعل القمة العربية الاقتصادية مادة خلافية مرتبطة بحسابات القرار في لبنان، مستغرباً تداخل ملفات إقليمية في مقدمها الموضوعان السوري والليبي، لينتهي إلى القول إن مع القمة أو تأجيلها لن تتشكل الحكومة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

عرض لوجود جملة أسئلة في الصالونات الدبلوماسية تتعلق بالتعطيل المتحكم بتأليف الحكومة، مبدياً تخوفه من بعثرة كل الأوراق والصيغة الداخلية والنظام. وكشف عن وجود تحذير فرنسي في حال بقي التعطيل الحكومي، ودعوات إلى التعجيل في بناء سلطتهم التنفيذية والشروع بالإصلاحات المطلوبة لأن "مؤتمر سيدر" يحتضر وما ينتظره اللبنانيون منه يوشك أن يذوب. ولفت إلى وجود تمنيات بريطانية وأيضاً ألمانية على الأصدقاء اللبنانيين بالدخول فوراً إلى حلول لمعضلتهم السياسية، مشيراً إلى أن زوار واشنطن يكشفون بأن لبنان ليس في صلب اهتمام إدارة دونالد ترامب، وأن الأميركيين "مش شايفين لبنان".

الديار / دوللي بشعلاني

رأت أن جولة وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لبنان بالإضافة إلى زيارة السفير ديفيد هيل إلى لبنان لا تحملان موقفاً جديداً للولايات المتحدة بل أظهرتا أن أميركا لا تتعامل مع لبنان كدولة مستقلة سيدة حرة ويتم الاكتفاء بإرسال الرسائل والتحذيرات.

الأخبار/ إبراهيم الأمين

رأى أن الدين العام بلغ مرحلة لم يعد لبنان يقدر على تحمل كلفتهً، وبرغم البيان الذي صدر عن اجتماع القصر الجمهوري مساء أمس، ورغم كل الضغوط التي قامت خلال الأسبوع الماضي، فإن الجميع من دون استثناء، يقر بأن أزمة الدين العام لن تعالج على طريقة المسكنات والبهلوانيات التي قامت خلال السنوات الماضية، والتي كلفت اللبنانيين أكثر من نصف الدين العام. لكن السؤال الذي لا جواب عنه حتى اللحظة هو: من سيدفع كلفة التصحيح؟

الأخبار/ ميسم رزق

تناولت زيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى بيروت والتي ترافقت مع بيان للسفارة الأميركية في بيروت يؤكد أن هدف الزيارة هوالتحريض أو الضغط على حزب الله. وقالت: لا يحتاج الأمر إلى تفسيرات كثيرة للبناء على هذه الزيارة لأن المكتوب واضح من عنوانه. وهو العنوان الذي مهّدت له السفارة الأميركية في بيروت عبرَ بيانها. ولا يُمكن فصل هذه الزيارة عن سياق حركة أميركا ضد إيران في المنطقة قبلَ القمة التي ستُعقد برعاية أميركية في بولندا الشهر المقبل، ما يعني أن لبنان لن يبقى مُحيّداً أو معزولاً عن الصراع على الجبهة الأميركية – الإيرانية والذي سيكون لقطاره محطّة لبنانية.

البناء/ ناصر قنديل

تناول الدعوة الأميركية لعقد اجتماع دولي في بولندا الشهر المقبل، وقال: يريد وزير الخارجية الأميركية أن يلعب على الذاكرة باستعادة صورة حلف شديد القوة كان يحمل اسم حلف وارسو عاصمة بولندا أيام الاتحاد السوفياتي السابق، بعد زيارته للمنطقة التي ملأها كلاماً عن حزم وعزم إدارة الرئيس دونالد ترامب على منع تحول اليمن وسوريا إلى لبنان آخر بالنسبة لكل من السعودية وإسرائيل. مُخفياً المهمة التي تحدث عنها بالتلميح إنه يجب توحيد جهود الجميع في الشرق الأوسط بوجه إيران.

البناء/ النائب فريد البستاني

رأى أنّ حجم الدين العام في لبنان تخطى الحدود المسموح بها بالقياس لإجمالي حجم الدخل الوطني منذ زمن، فالخط الأحمر هو عدم تخطي نسبة الـ 100 بين الدين والدخل الوطني، وعندما يكون حجم الدين قد تخطى الـ80 مليار دولار وإجمالي الدخل الوطني دون الـ 50 مليار دولار يصير واضحاً معنى أننا مصنّفون لدى صندوق النقد الدولي بصفتنا الدولة الثالثة سلباً من حيث حجم الدين قياساً بالدخل الوطني.

اللواء/ غاصب المختار

قال إن بيان السفارة الأميركية عن زيارة معاون وزير الخارجية ديفيد هيل مع وصوله إلى بيروت، لم يحمل ما يُطمئن اللبنانيين مسؤولين ومجموعات سياسية معينة، إلى أن الإدارة الأميركية تريد فعلاً ترييح الساحة اللبنانية من الخلافات ودعم لبنان، لأن البيان أوضح بشكل لا لبس فيه أن الزيارة هي للتحريض على "حزب الله" ودعم الكيان الإسرائيلي المحتل في إجراءاته العسكرية عند الحدود وخرقه للقرار 1701 والسيادة اللبنانية. ما يعني غياب الأفق أمام حل داخلي لبناني من جراء السياسة الأميركية الحالية المتّبعة.

الشرق / خليل الخوري

تناول المواقف التصعيدية لبعض الأطراف السياسية، وقال: من المستفيد من أجواء التصعيد؟ من له مصلحة في دفع لبنان إلى قعر الهاوية التي يقف حالياً على حافتها. في الأيام الأخيرة أخذنا نلمس، ونشعر بالتأكيد كأننا نستعيد أجواء الحرب، ولكنه نفى وجود قرار دولي كبير بعودة لبنان إلى أجواء المرحلة الممتدة من 1975 إلى 1990؟ وقال: المعلومات المتوافرة تتقاطع عند نفي وجود مثل هذا القرار الدولي. والعكس صحيح: إن القرار لا يزال ساري المفعول باستقرار لبنان.