The new york times

مسؤولون في البنتاغون يخشون من أن تؤدي تحركات بولتن إلى زيادة خطر الاشتباك مع إيران

يعرب مسئولون كبار في البنتاغون عن مخاوفهم العميقة من أن يتسبب مستشار الأمن القومي للرئيس ‏ترامب جون بولتن بتعجيل النزاع مع إيران في وقت يخسر فيه السيد ترامب نفوذه في الشرق الأوسط ‏عن طريق سحب القوات الأميركية من المنطقة.‏

وبتوجيه من السيد بولتن، طلب مجلس الأمن القومي من وزارة الدفاع الأميركية العام الماضي تزويد ‏البيت الأبيض ‏بخيارات عسكرية لضرب إيران، حسبما صرّحت وزارة الدفاع الأميركية ومسؤولون ‏أميركيون كبار يوم الأحد الماضي‎.‎

وجاء هذا الطلب الذي أثار قلق وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس ومسؤولين آخرين في البنتاغون بعد أن ‏أطلق مسلّحون مدعومون ‏من إيران ثلاث قذائف هاون استهدفت قطعة أرض فارغة تابعة للسفارة ‏الأميركية في بغداد في أيلول.‏

بناءً عليه، عرض البنتاغون بعض الخيارات العامة، بما في ذلك تنفيذ غارة جوية عبر الحدود على منشأة ‏عسكرية إيرانية. لكن ‏‏السيد ماتيس وغيره من القادة العسكريين عارضوا بشدة منطق الانتقام بحجة أن ‏الهجوم سيكون بلا فائدة وهو الخيار الذي ‏‏انتصر في نهاية المطاف، حسبما قال المسؤولون‎.‎

وقال مسؤول أميركي كبير طلب عدم ذكر اسمه إن تلك الضربة، لو حصلت حينها، كان يمكن أن تشكّل سبباً لاندلاع صراع ‏مسلّح وكان يمكن أن تدفع بالعراق إلى الطلب من الولايات المتحدة بمغادرة البلاد‎.‎

The Guardian

ماكرون يسعى إلى تحويل "الغضب إلى حلول" في رسالة مفتوحة إلى فرنسا

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "نقاشاً وطنياً" لمدة شهرين في فرنسا برسالة مفتوحة إلى البلاد من 2330 كلمة.

ويأمل الرئيس الفرنسي أن تؤدي المشاورات العامة على مستوى البلاد إلى التخفيف من الغضب الشعبي ‏الواسع الانتشار والمسؤول عن بروز حركة "السترات الصفر" والاضطرابات المدنية التي حصلت في ‏جميع أنحاء فرنسا‎.‎

وقال ماكرون في رسالته إنه منفتح على الأفكار والاقتراحات، لكنه أصرّ على أن الحكومة لن تتراجع عن ‏الإصلاحات السابقة أو التدابير الأساسية التي ضمّنها في حملته الانتخابية عام 2017‏‎.‎

وكتب ماكرون إلى الشعب قائلاً "لن نتفق على كل شيء، هذا طبيعي، وهذه هي الديمقراطية. لكن على ‏الأقل سنوضح أننا شعب لا يخشى الكلام وتبادل الآراء والنقاش وربما سنكتشف أننا قد نتفق، على الرغم ‏من اختلافاتنا المختلفة، أكثر مما نعتقد."‏

وتمثل الرسالة، التي ستُنشر في الصحف الفرنسية يوم الاثنين، بداية التشاور على المستوى الوطني حيث ‏‏تتم دعوة المواطنين لإبداء وجهات نظرهم حول أربعة مواضيع رئيسية: الضرائب؛ تنظيم الدولة وإدارتها ‏‏العامة؛ التحوّل الإيكولوجي والمواطنة والديمقراطية‎.‎

روسيا اليوم

الكونغرس يدرس استدعاء مترجمي ترامب للشهادة في قضية إخفائه محاضر اجتماعاته مع بوتين

يناقش محامو لجنتين في الكونغرس الأميركي، إمكانية دعوة المترجمين الذين حضروا اجتماعات رئيسي روسيا والولايات المتحدة للشهادة، وفقاً لما نقلته قناة ABC News، عن مصادرها.

ويُعقد اجتماع المحامين الذين يمثلون لجان المخابرات والشؤون الخارجية في الكونغرس اليوم الاثنين.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" يوم أمس الأحد نقلاً عن مصادرها، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخفى عن الإدارة تفاصيل محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ونتيجة لذلك لم تتضمن الملفات السرية في الولايات المتحدة سجلاً مفصّلاً واحداً للمحادثات التي أجراها الرئيسان في خمسة أماكن متفرّقة في العامين الماضيين.

ووفقاً للصحيفة، فإن الحديث يدور على وجه الخصوص عن مقابلة ترامب مع بوتين عام 2017 في هامبورغ، وبعد ذلك أخذ الرئيس الأميركي المحاضر المترجمة وطلب عدم مناقشة ما قيل مع أعضاء الإدارة.

وكما قال مصدر من لجنة الشؤون الخارجية لـ ABC News، فإن هذه القضية "تسببت في إثارة عدد من الأسئلة الجديدة".

وقال موظف في الكونغرس: "نحن ندرس العواقب القانونية المحتملة (استدعاء مترجمين للحوار) ونناقش الخيارات المتاحة".

ولاحظت القناة أنه بعد اجتماع يوليو بين بوتين وترامب في هلسنكي، حاول الديمقراطيون من لجنة الاستخبارات استدعاء المترجم الأميركي، لكن الفكرة لم تجد دعماً من الجمهوريين.

ويعتقد بعض الساسة الأميركيين أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تخلق سابقة غير مرغوب فيها، لأن الإدارة الأميركية المستقبلية ستجد في هذه الحالة صعوبة أكبر في التفاوض مع نظرائها الأجانب، حسبما تؤكد القناة.

وفي وقت سابق، أفيد بأن لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالشؤون الخارجية تعتزم عقد جلسات استماع حول اجتماعات الرئيس دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.