الوكالة الوطنية للإعلام

اجتماع مالي برئاسة الرئيس عون في بعبدا: الدولة ملتزمة المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي السندات

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، في بيان تلاه بعد اجتماع رأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن "موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الإطلاق، والدولة اللبنانية ملتزمة المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وما هو مطروح حالياً هو تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر".

وكان قد حضر الاجتماع الذي خصص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورائد خوري، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه.

وكالة الأناضول

أردوغان: التعاون التركي القطري مستمر بقوة في كافة المجالات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التعاون القائم مع قطر، مستمر في كافة المجالات وبشكل قوي.

تصريح أردوغان هذا، جاء في كلمة ألقاها خلال مشاركته، في فعالية بعنوان "ملتقى BMC للأعوام الخمسين القادمة" بولاية صقاريا غربي تركيا.

وأوضح أردوغان أن التعاون التركي القطري في مجال الصناعات الدفاعية والتجارة والسياحة والطاقة، سيستمر بشكل قوي خلال المرحلة القادمة.

وأشاد بمواقف قطر التضامنية مع بلاده قائلاً: "لم ولن ننسى تضامن إخوتنا القطريين مع تركيا خلال الفترة الممتدة من محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 إلى الهجمة الاقتصادية التي استهدفت بلادنا في أغسطس الماضي".

ورداً على مزاعم تدهور الاقتصاد التركي، قال أردوغان: "قالوا إن تركيا غرقت، وتوقف الاستثمار والإنتاج فيها، لكنهما مستمران ولم يتوقفا رغم أنفهم جميعاً".

وكالة أنباء رويترز

بومبيو يصل الرياض ضمن جولة دعا فيها دول الخليج لرأب الصدع

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن خلافاً بين قطر وجيرانها الخليجيين طال أكثر من اللازم ويهدد الوحدة الإقليمية المطلوبة لمواجهة إيران.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية وروابط النقل مع قطر في يونيو حزيران 2017 متهمة إياها بدعم الإرهاب والتحالف مع إيران وهو ما تنفيه الدوحة.

والولايات المتحدة حليفة لمجلس التعاون الخليجي الذي يضم ست دول وتعتبر الخلاف تهديداً لجهودها لاحتواء إيران وتسعى إلى تشكيل جبهة خليجية موحدة.

وقال بومبيو، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط تستغرق ثمانية أيام، في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة "عندما يكون لدينا تحد مشترك لا تكون النزاعات بين البلدان ذات الأهداف المشتركة مفيدة".

وتابع "لا تسمح لك (النزاعات) أبداً باتخاذ رد قوي على الخصوم المشتركين أو التحديات المشتركة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تعلق على اتفاق بيع تركيا طائرات مسيرة لأوكرانيا

قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، تعليقاً على بيع تركيا لأوكرانيا طائرات مسيرة هجومية، إن إمدادات الأسلحة لا ينبغي أن تكون عاملاً يزيد من تفاقم الأزمة في أوكرانيا.

وتابعت في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" أن "التعاون العسكري — التقني الثنائي هو من صلاحيات الدول ذات السيادة. المشكلة هي أن أوكرانيا تعاني من أزمة مسلحة داخلية وهذه الأزمة الداخلية لها بعد دولي، حيث تعمل عدد من الدول والمنظمات الدولية كوسيط في التسوية، التي تدعو إلى حل سلمي لها. ويجب ألا تصبح إمدادات الأسلحة لكييف عاملاً يؤدي إلى تفاقم الأزمة الأوكرانية الداخلية.

وكالة فرنس برس

اليمين الفرنسي المتطرف يطلق حملته لانتخابات البرلمان الأوروبي

أطلقت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن الأحد حملة حزبها لانتخابات البرلمان الأوروبي، متعهّدة إلحاق الهزيمة بحزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوسطي.

وقدّمت لوبن، زعيمة حزب "التجمّع الوطني" المعروف سابقاً بـ"الجبهة الوطنية"، المرشّحين الإثني عشر الأوائل على قائمتها الانتخابية خلال تجمّع لنحو ألفي مناصر لحزبها في باريس.

وقالت لوبن "إذا لم يكن لدى ماكرون الحكمة ليغيّر سياسته، إذا لم يكن لديه الحكمة للعودة إلى الشعب" بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، سيعبّر الناخبون عن استيائهم في الانتخابات الأوروبية.