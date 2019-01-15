لبنان الحر

لفت المنسق العام للجنة العليا العميد جوزف نحاس خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية إلى أنه "ستتخذ يومي السبت 19/1/2019 والأحد 20/1/2019، ​تدابير سير​ استثنائية على الطرق المؤدية من ​مطار بيروت الدولي​ الى وسط ​مدينة بيروت​ على الاتجاهين".

صوت لبنان

استقبل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، وكيل ​وزارة الخارجية الأميركية​ للشؤون السياسية ​دايفيد هيل، ترافقه ​السفيرة الأميركية​ إليزابيت ريتشارد​ والوفد المرافق، في حضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ​غطاس الخوري​.

radio orient

أعلن عضو اللجنة العليا للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية أنطوان شقير إلى أن "عنوان القمة الذي اعتمده ​لبنان​ "الإزدهار من عوامل السلام" أتى في سبيل التشديد على ضرورة إيلاء الأهمية للقضايا التنموية والاقتصادية ودعم الجهود العاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات لضمان عدم استغلالها والتوصّل إلى حلولٍ مستدامة".

اذاعة النور

أكدت "حركة الأرض اللبنانية" تعليقاً على لقاء الأربعاء المقبل الذي دعا إليه ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ أنها "تؤيد دعوة البطريرك الراعي المؤتمن الأول على قضية الأرض التي تناضل الحركة من أجلها، نضالاً ليس طائفياً فئوياً بل وطني الأبعاد على قاعدة أن تغيير هوية أرض المسيحيين في لبنان هو تغيير لهوية لبنان بصيغته القائمة على توازن جناحيه المسيحي والمسلم".

صوت المدى

استقبل وزير السياحة في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​أواديس كيدانيان​ سفير ​أرمينيا​ الجديد فاهاكن اتابيكيان Vahagn ATABEKIAN، في زيارة تعارف. وتم البحث في العلاقات "المميزة بين ​لبنان​ وأرمينيا وسبل التعاون في القطاع السياحي"، وتم الاتفاق على متابعة اللقاءات.