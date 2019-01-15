الوطن - السعودية

بومبيو يصل الرياض ويبحث الموضوعات المشتركة مع الجبير

وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية مايك بومبيو، إلى الرياض، في زيارة للمملكة العربية السعودية، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية الأمير خالد بن سلمان، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة كريستوفر هينزيل.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن زايد يستقبل عدداً من قادة الدول المشاركين في قمة "طاقة المستقبل"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو وظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، عدداً من قادة وممثلي الدول والمؤسسات المشاركين في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام ضمن فعاليات "أسبوع أبو ظبي للاستدامة".

فقد التقى سموه ــ كلاً على حدة في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض ــ فخامة ابراهيم محمد صليح رئيس جمهورية المالديف وفخامة ميلو دوكانوفيتش رئيس جمهورية موتنينغرو وفخامة هيغ جينغوب رئيس جمهورية ناميبيا.

وبحث سموه وضيوف البلاد خلال اللقاء.. علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم وإمكانات وفرص تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعوب في التنمية والتقدم والازدهار.

البيان - الإمارات

السعودية تنفي افتتاح سفارتها في دمشق

نفت وزارة الخارجية السعودية اليوم تصريح منسوب لوزير الخارجية الدكتور ابراهيم العساف حول افتتاح سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة السورية دمشق.

وقالت وزارة الخارجية، إشارة إلى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريح منسوب لوزير الخارجية الدكتور ابراهيم العساف حول افتتاح سفارة المملكة في العاصمة السورية دمشق، "نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية التصريح المزعوم، وأوضح أن التصريح لا صحة له جملة وتفصيلاً".

أخبار الخليج - البحرين

وول ستريت جورنال: البيت الأبيض طلب من البنتاغون وضع خيارات لضرب إيران

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع (البنتاغون) تزويده بخيارات بشأن ضرب إيران بعد قيام مجموعة من المتشددين المتحالفين مع إيران بإطلاق قذائف مورتر على منطقة ببغداد تقع بها السفارة الأميركية.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين حاليين وسابقين أن الطلب الذي قدمه مجلس الأمن القومي برئاسة جون بولتون أثار قلقاً عميقاً بين مسؤولي البنتاغون ووزارة الخارجية.

واستجاب البنتاغون للطلب لكن لم يعرف ما إذا كانت الخيارات بشأن ضرب إيران قدمت أيضاً إلى البيت الأبيض أو أن الرئيس دونالد ترامب علم بشأنها.

وقالت الصحيفة إن قرار البحث عن خيارات لضرب إيران كان مدفوعاً بحادث وقع في سبتمبر وشهد إطلاق ثلاث قذائف مورتر على المنطقة الدبلوماسية في بغداد. وسقطت القذائف في أرض فضاء ولم تسفر عن أي إصابات.

السياسة الكويتية - الكويت

ترامب يهدد تركيا بتدميرها اقتصادياً إذا هاجمت الأكراد في سوريا

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تركيا بالدمار الاقتصادي، إذا هاجمت "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا، ما تسبب في تراجع قيمة الليرة التركية بنسبة 1.6 في المئة، وأثار انتقادات لاذعة من أنقرة، أمس.

وقال ترامب على حسابه بموقع "تويتر"، إن الولايات المتحدة بدأت الانسحاب العسكري من سوريا، مضيفاً إن بلاده تواصل استهداف مقاتلي تنظيم "داعش" هناك.

الأنباء - الكويت

الرياض وواشنطن ملتزمتان باتفاق السويد والحل السياسي في اليمن

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة ب‍الرياض، وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" في بيان أنه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.

والتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركي، حيث استعرضا مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية.