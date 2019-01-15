النهار/ روزانا بو منصف

أبدت تخوفها من وجود قرار يهز الاستقرار في لبنان واستخدامه ساحة مجدداً، وتالياً من حدوث اهتزازات كبيرة تهدف إلى قلب معادلات.

الأخبار/ نقولا ناصيف

أشار إلى تلميح مساعد وزير الخارجية الأميركية للشرق الأوسط ديفيد هيل إلى الصورة التي تريد إدارته أن ترى الحكومة اللبنانية الجديدة عليها والتي وصفها بـ"نوع الحكومة المختارة"، مع أن عبارة كهذه لا تنطوي على أي غموض، إذ تعني رفض إدارته "حكومة حزب الله"، ولكن لم يشر هيل لا من قريب أو بعيد إلى ما شاع داخلياً، إبان تكليف الحريري، أن واشنطن تعارض وجود حزب الله في حكومته، كما في حقيبة حيوية كالصحة.

الديار/ دوللي بشعلاني

نقلت عن مصدر بارز في قوّات "اليونيفيل" أنّه يجري العمل لإيجاد حلّ مشترك بين لبنان وإسرائيل يوقف النزاعات القائمة حالياً بينهما. كما تأمل القوّة الدولية بفتح نافذة على حوار بين الطرفين، تحت إشرافها، ليتمّ الانتقال من الحالة السائدة حالياً بين الجانبين وهي "وقف الأعمال العدائية" إلى مرحلة "الوقف الشامل لإطلاق النار"، وفق ما نصّ عليه القرار 1701.

اللواء/ فؤاد الحركة

وجه التحية إلى الجيش اللبناني على دوره في حماية الأرض، وقال: إن واجبنا الوطني، يفرض علينا أن ندافع عن الأرض ونصون الاستقلال جنباً إلى جانب الجيش الذي يحمي الحدود من العدو الصهيوني بالأسلحة المتاحة والمعدات والآليات ونجعله ذا مكانة مرموقة في محيطنا العربي. وكم أود لو نوجه الشباب رجال المستقبل ونرشدهم للانخراط في سلك الجندية التي تهذبهم وتصقلهم. إن جيشنا بقيادته الناشطة والفاعلة يرسم طريقنا بحكمة وروية وفخر واعتزاز، ومن حقه علينا أن نحيطه بالرعاية وندعمه بشتى الطرق والوسائل حتى يحقق لنا النصر ضد العدو الصهيوني.

المستقبل/ ثريا شاهين

اعتبرت أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري من انعقاد القمة العربية، هو موقف سياسي يرتبط بتجديد عدم البحث العربي حالياً في العودة عن تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية. وكشفت عن أن واشنطن ليست مع دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية التي ستنعقد في لبنان.