The Washington Post

المعارضة الفنزويلية تراهن على ناشط شاب لم يتم امتحانه بعد يدعى خوان غوايدو

قبل أسبوع فقط، قلّة من الناس من خارج فنزويلا كانوا يعرفون خوان غوايدو، لكن المهندس الصناعي البالغ من العمر 35 عاماً ظهر فجأة وقد حيّاه قادة عالميون لتحديه الرئيس الفنزيلي نيكولاس مادورو الذي يتمتع بصلاحيات مطلقة. في أعقاب انتخابات أيار التي اعتُبرت مزوّرة على نطاق عالمي للتحكم بمفاصل السلطة، أدى مادورو اليمين الدستورية لفترة جديدة مدتها ست سنوات الخميس. بعد ذلك بيوم واحد، اتخذ غوايدو الرئيس الجديد للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة خطوة اعتبرها المنتقدون الفنزويليون منذ أمد بعيد شديدة الخطورة، وهي استحضار مواد من الدستور تسمح لرئيس الجمعية بتولّي زعامة البلاد في حال وصل إلى سدة الرئاسة شخص يستغل السلطة. ‎"‎وقال غاويدو مؤخراً "سنخلع مادورو وعصابته من السلطة ونحن ندخل المرحلة الأكثر خطورة من تاريخنا‎."‎ وكانت تعليقات غوايدو واضحة يوم الأحد وهو في طريقه إلى مسيرة خارج كاراكاس عندما تم اعتراضه من قبل شرطة ‏المخابرات، وأجبر على الصعود في شاحنة واعتُقل لمدة 45 دقيقة قبل أن يُطلق سراحه من دون تعرّضه لأي أذى.‏

The Washington Post

السفير الأميركي إلى برلين يحذر الألمان من أنبوب غاز روسي ويلقى التصفيق في مكان آخر

لا يبدو أن الولايات المتحدة ستخفف من حدة غضبها الناجمة عن اعتماد الألمان على واردات الغاز ‏الطبيعي الروسية، إذ أطلق سفير الولايات المتحدة إلى برلين ريتشارد غرينيل تحذيراً للشركات ‏الألمانية المشاركة في مد خط أنابيب جديد مثير للجدل إلى روسيا‎.‎ وراسل غرينيل العديد من الشركات خلال عطلة نهاية الأسبوع قائلاً "نشدد على أن الشركات التي لها ‏علاقة بصادرات الطاقة الروسية تشارك في مشروع يمكن أن يؤدي إلى تعرّضها لخطر فرض العقوبات ‏عليها"، وفقاً لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية.‏ وقال جوزيف جيوردونو شولتز المتحدث باسم السفارة الأميركية في بيان يوم الاثنين "إن الحكومة ‏الأميركية كانت واضحة ‏بأنها تتفق مع البرلمان الأوروبي وحوالى 20 دولة أوروبية بشأن معارضة ‏مشروع "نورد ستريم 2" الروسي‎ "‎‏.‏ وأضاف جيوردونو إن رسالة السفير الأميركي ليست تهديداً بعكس ما قال نواب ألمان حيث اعتبر الناطق باسم المستشارة ‏الألمانية أنغيلا ميركل إن رسالة جيوردونو "غير مقبولة"‏.

روسيا اليوم

دول أميركا الجنوبية تشكل تحالفاً إقليمياً لمواجهة فنزويلا

أعلنت كولومبيا أن هناك مساعٍ لتشكيل تحالف إقليمي جديد لدول أميركا الجنوبية لتشديد الضغط على فنزويلا. وأكد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أن هناك جهوداً تُبذل لإقامة تحالف تحت مسمى "بروسور"، ليحل محل اتحاد دول أميركا الجنوبية (أوناسور) الذي تُعتبر فنزويلا عضواً فيه وتؤثر في عمله. وأوضح دوكي في تصريح للإذاعة المحلية: "نتطلّع لإنهاء "أوناسور" وإنشاء "بروسور"... وهي منصّة في أميركا الجنوبية لتنسيق السياسات العامة والدفاع عن الديمقراطية والمؤسسات المستقلة واقتصاد السوق". وأضاف أنه "من الضروري إغلاق "أوناسور" التي كانت داعمة للديكتاتورية في فنزويلا".

ويأتي ذلك على خلفية الأزمة في العلاقات بين فنزويلا ومعظم دول أميركا الجنوبية التي أعلنت عدم اعترافها بشرعية الولاية الجديدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، التي بدأت يوم 10 يناير الجاري، حيث أدى مادورو اليمين الدستورية في أعقاب الانتخابات التي فاز فيها في مايو الماضي، والتي قاطعها معظم قوى المعارضة في بلاده، واستنكرتها الدول الغربية على رأسها الولايات المتحدة، والعديد من دول المنطقة.