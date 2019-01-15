الوكالة الوطنية للإعلام

هيل زار الحريري: يهمنا نوع الحكومة المختارة ونثق بقدرة قادة لبنان على إدارة البلاد خلال هذه الأوقات الصعبة

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في "بيت الوسط"، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، ترافقه السفيرة الأميركية إليزابيت ريتشارد، في حضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس الخوري، وعرض معه المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين البلدين، واستكملت المحادثات إلى مأدبة غداء، تحدث بعدها هيل إلى الصحافيين، فقال: "لقد طلب مني وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن أزور لبنان لمناقشة الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة وأهمية علاقاتنا مع الدولة والشعب اللبناني، وتصميمنا على تهيئة الظروف اللازمة لضمان قدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته الدولية. وكما قال الوزير بومبيو في خطابه في القاهرة، سنواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا من أجل تحقيق شرق أوسط مستقر ومزدهر، بما في ذلك لبنان. لقد رأيتم جميعاً إنجازاتنا كائتلاف - بما في ذلك في لبنان - لتفكيك داعش.

وكالة الأناضول

ترامب: لم أعمل مع روسيا على الإطلاق

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن يكون قد عمل مع روسيا، وذلك بعد الجدل حول عدم إنكاره ذلك عند سؤاله عن تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي حول علاقته بموسكو نهاية الأسبوع المنصرم.

وقبل مغادرته إلى ولاية "نيو أورلينز"، قال ترامب في حديث للصحفيين قرب البيت الأبيض "لم أعمل قط مع روسيا، وأنتم تعلمون هذا الجواب أكثر من غيركم"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وأضاف أنها "مجرد خدعة كبيرة، مجرد خدعة".

ويأتي رد الرئيس الأميركي على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية حول فتح الـ "FBI" تحقيقاً لمعرفة حقيقة عمل ترامب مع موسكو.

وكالة أنباء رويترز

ماي تدعو البرلمان البريطاني إلى إلقاء "نظرة ثانية" على اتفاق الخروج

حثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي النواب يوم الاثنين على إلقاء "نظرة ثانية" على اتفاقها الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وحذرتهم من أن التصويت ضده قد يفتح الباب أمام تفكك المملكة المتحدة.

وقالت ماي للبرلمان "أقول للأعضاء من جميع الأطراف في هذا المجلس، أيا كان ما قررتموه في السابق، امنحوا هذا الاتفاق نظرة ثانية خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة".

وكالة فرنس برس

ماي تسعى لمنع رفض "كارثي" لاتفاق بريكست في البرلمان

تعتزم رئيسة الوزراء البريطانية حض النواب مرة جديدة الاثنين على المصادقة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يلقى رفضاً واسعاً، لتفادي قيام وضع "كارثي" في البلاد، في خطاب سيشكل فرصة أخيرة متاحة لها عشية تصويت حاسم في البرلمان.وبوجه انتقادات أنصار الطلاق ومؤيدي أوروبا على السواء للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية مع بروكسل بعد مفاوضات طويلة وشاقة، تحذر ماي بأنه في حال رفضه البرلمان الثلاثاء، فقد يقوض ذلك آلية بريكست نفسها وكذلك الديموقراطية في المملكة المتحدة.

وكالة أنباء شينخوا

المنطقة الصينية - الإماراتية للتعاون في الطاقة الإنتاجية تقيم معرضاً ترويجياً في بكين

أقامت المنطقة الصينية - الإماراتية للتعاون في الطاقة الإنتاجية معرضاً ترويجياً في مركز المؤتمرات والمعارض ببكين يوم 10 يناير من العام الجاري، ما جذب أكثر من 350 مؤسسة مملوكة للدولة ومؤسسة شعبية وهيئة مصرفية.

وقال تشنغ تشي بينغ، نائب رئيس إدارة الاستثمار الخارجي التابعة للجنة الدولية للتنمية والإصلاح إن المنطقة الصينية - الإماراتية للتعاون في الطاقة الإنتاجية حظيت باهتمامات بالغة واعترافات كافية من قبل قادة البلدين، فيما أشار البيان المشترك لإنشاء الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصادر في يوليو الماضي إلى تقديم الجانبين دعمهما لتحويل المنطقة إلى مشروع نموذجي في البناء المشترك للحزام والطريق.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الخارجية الياباني: بوتين وآبي يلتقيان في 22 يناير في روسيا

أعلن وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، أن محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ستجري في روسيا يوم 22 كانون الثاني/ يناير الجاري.

وقال الوزير الياباني، للصحفيين: خلال محادثات اليوم، قمنا بالإعداد لزيارة رئيس الوزراء آبي لروسيا، واتفقنا على أن تجري مباحثات على أعلى مستوى خلال الزيارة إلى روسيا في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضاف كونو، إن الاجتماع القادم لوزيري خارجية روسيا واليابان يمكن، أن يعقد في فبراير/ شباط، في مؤتمر ميونيخ حول الأمن.