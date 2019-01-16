الأخبار/ هيام القصيفي

قالت إنه ما إن تنتهي القمة العربية الاقتصادية، وتعود القوى السياسية الاثنين المقبل إلى الواقع الداخلي، وتغادر كل الوفود العربية، فإن استحقاق الحكومة سيطل مجدداً، وستعود المشكلة الحكومية إلى الواجهة. ثمة اعتراف من معنيين بالتأليف، أن الجميع بات حالياً أمام الواقع بكل قساوته. فإما حكومة تنقذ العهد وتساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية والمعيشية أولاً وآخراً، أو يتجه الوضع إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والسياسي، وهذا يقتضي من الجميع وضع القليل من الماء في نبيذهم.

الديار/ محمد بلوط

قال إن الإدارة الأميركية من خلال الحراك الناشط في المنطقة قررت الانتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع إيران، برغم إدراكها أنها مأزومة في الداخل والخارج، ووفقاً لأجواء ما دار بين الموفد الأميركي ديفيد هيل والمسؤولين اللبنانيين، فإن الإدارة الأميركية تريد زجّ لبنان في حلبة ما يجري من تطورات، من خلال الدعاية المعروفة ضد حزب الله. والواضح من تصريح هيل أنه من غير المستبعد أن تكون الإدارة الأميركية لعبت وتلعب دوراً أساسياً في إطالة الأزمة الحكومية في لبنان وتأجيل تشكيل الحكومة، وتغطية الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية.

الديار/ هيام عيد

تناولت لقاء بكركي اليوم للقيادات المارونية، وقالت: إن الهدف الرئيسي من وراء دخول بكركي على خط المعالجات الداخلية، هو وضع حدّ للتدهور الحاصل في الواقع السياسي المحلي وبشكل خاص بعد التصعيد الأخير ما بين الرئاستين الأولى والثانية، والذي كان قد سبقه توتّر على مستوى العلاقة ما بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، إضافة إلى الجمود السياسي وانتقال عملية تأليف الحكومة إلى الدوران في دوامة من الخلافات الدستورية حول الصلاحيات والأحجام. لذلك لم يعد الحديث عن موضوع تأليف الحكومة يحتل الأولوية لدى بكركي اليوم بل التاكيد على ثوابت الطائف كمعبر لحلّ الأزمات.

اللواء/ أنطوان غطاس صعب

تناول كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن تفاهم مار مخايل، وقال: إنه يحمل دلالات كثيرة في سياق العلاقة التحالفية بين حزب الله والتيار الوطني الحر حيث تشير المعلومات إلى احتفالية ستعقد قريباً بينهما لإعادة التأكيد والتشديد على هذا التفاهم بين الفريقين على الرغم من التباينات السياسية الكثيرة التي ظهرت بينهما منذ الانتخابات النيابية، وصولاً إلى التحالفات السياسية والاصطفافات التي حصلت على خلفية هذه الانتخابات.

اللواء/ حسين زلغوط

رأى أن تأليف الحكومة ربما يُرحَّل إلى الربيع المقبل لأسباب متعددة أبرزها غياب أي تفاهم داخلي على صيغة كل العقد المتبقية أمام ولادة الحكومة والانشغال اللبناني بالقمة الاقتصادية والتفاوت الحاصل في النظرة إليها بين فريق سياسي وآخر، ناهيك عن القمة العربية المقررة في تونس في الحادي والثلاثين من آذار المقبل والتي قد تكون سبباً في فرملة رحلة البحث عن المخارج لعقد التأليف مجدداً، وبذلك فإنه لا يُمكن توقع تشكيل الحكومة قبل نيسان المقبل خاصة بعد الاشتباك الأميركي- الإيراني الذي جاء على خلفية ما صرّح به ديفيد هيل في بيروت تجاه إيران والذي من شأنه أن يزيد الطين بلة على مستوى الانشطار السياسي في لبنان.

الشرق / عماد الدين أديب

تناول الحديث عن احتمال عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وقال: إن العودة إلى سوريا الآن هي لتحقيق ٤ أهداف:

عدم ترك سوريا للاستحواذ الروسي الايراني.

٢-المحافظة على سلامة التراب الوطني السوري من أي مشروع تقسيم عند إبرام أي تسوية سياسية.

٣-المساهمة في إعادة الإعمار، بحيث إذا كنا قد فقدنا النفوذ في الحروب، فإننا نستطيع استعادة بعضاً منه في الإعمار.

٤- منع تركيا من بلوغ مشروعها الشيطاني بتغيير الجغرافيا السورية.

النهار/ عباس الصباغ

تناول التراشق الأميركي – الإيراني على الأراضي اللبنانية من خلال مواقف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل والرد الإيراني الذي عبرت عنه سفارة طهران في بيروت.

ونقل عن مصادر في 8 آذار تأكيدها أن الديبلوماسي الأميركي حاول احياء الانقسامات في لبنان من خلال توقيت جولته وانتقائه الشخصيات غير الرسيمة التي التقاها.

الجمهورية/ نبيل هيثم

عرض للقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل، مشيراً إلى أن الأجندة الأميركية التي يتحرك هيل على أساسها معلومة لدى بري سواء بالنسبة إلى لبنان، أو بالنسبة إلى المنطقة، إضافة إلى التطورات الأخيرة المرتبطة على الحدود الجنوبية، والقرصنة الإسرائيلية للنفط اللبناني في البحر.

الجمهورية/ طوني عيسى

قال إن الأميركيين يرون أن الوفود اللبنانية المتعددة التي زارت واشنطن طوال العام الفائت كانت تتبلغ التحذيرات الأميركية لكنها تعود إلى لبنان وتمضي في اعتماد سياسة المناورة حيال مسألة العقوبات الأميركية ضد "حزب الله" ولفت إلى أن ذلك ولد انطباعات لدى كثيرين في واشنطن بأن عدداً من المعنيين بالملف وأركان الطبقة اللبنانية الحاكمة غير كفوئين فيما الآخرون يمارسون الكذب في استمرار وثمة من يتمتع بالصفتين في آن معاً.