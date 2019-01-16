الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية لوفد تجار بيروت: اجتماع بعبدا ضبط اللغط حول الواقع المالي للدولة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الاقتصاد اللبناني لا يبنى وفقاً لبعد واحد، "بل هو تفاعل لمختلف وسائل الإنتاج"، مشدداً على "ضرورة بذل الجهود لتطوير الاقتصاد ومواجهة الواقع الذي نتج عن سنوات من الأزمات التي تراكمت على لبنان".

وأشار إلى أن الاجتماع المالي الذي رأسه في قصر بعبدا الأحد الماضي، "أعاد ضبط اللغط الذي نشأ نتيجة تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام حول الواقع المالي للدولة وعادت الأمور إلى طبيعتها".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، رئيس مجلس إدارة جمعية تجار بيروت نقولا شماس مع وفد من مجلس إدارة الجمعية، طرح تصوراً لإطلاق حملة استهلاكية وطنية تهدف إلى تفعيل الدورة الاقتصادية في البلاد.

وكالة الأناضول

ظريف: العقوبات الأميركية لن تؤثر على العلاقات بين إيران والعراق

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إن العقوبات على بلاده لن تؤثر على علاقاتها مع العراق، في إشارة إلى العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

جاء حديث ظريف خلال منتدى اقتصادي لرجال أعمال إيرانيين وعراقيين في مدينة السليمانية بإقليم شمالي العراق.

وقال ظريف خلال المنتدى الذي تابعته الأناضول، إن إيران ستدعم العراق ومن ضمنه إقليم الشمال اقتصادياً وأمنياً، مشيراً إلى أن بلاده لم تتردد لحظة واحدة في الدفاع عن كل أجزاء العراق عندما تعرض لهجوم "الإرهاب".

وأضاف الوزير الإيراني، "نريد أن يكون الإقليم متطوراً ومتقدماً ضمن إطار العراق الاتحادي الواحد"، لافتاً إلى أن "أي عقوبة لن تؤثر على العلاقات بين العراق وإيران".

وكالة أنباء رويترز

وزير الخارجية: قطر لا ترى ضرورة لإعادة فتح سفارتها في سوريا

قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يرى ضرورة لإعادة فتح سفارة في دمشق وإنه ليست هناك مؤشرات مشجعة على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.

وأضاف أيضاً أن قطر ما زالت تعارض عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. وتم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات التي تحولت بعد ذلك إلى حرب تدور منذ نحو ثماني سنوات.

وكالة فرنس برس

تركيا مستعدة لإقامة "منطقة آمنة" في سوريا اقترحها ترامب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أنقرة مستعدة لإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا، اقترحها نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وأدلى إردوغان بهذه التصريحات غداة مكالمة هاتفية مع ترامب في محاولة للتخفيف من حدة التوتر بعدما هدد الرئيس الأميركي بـ"تدمير" الاقتصاد التركي في حال هاجمت أنقرة القوات الكردية في سوريا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مجلس الأمن الروسي: يجب على أميركا تقديم خطة للخروج من سوريا

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، أنه يجب على الولايات المتحدة أن تقدم خطة مرحلية للخروج من سوريا، بعد ذلك فقط ستؤخذ تصريحاتهم على محمل الجد.

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "أعتقد أن تصريحات الجانب الأميركي ستكون جديرة بالاهتمام فقط عندما تقدم الولايات المتحدة خطة مرحلية لانسحابها من سوريا، حيث سينعكس دقة التوقيت والإطار الجغرافي وتسلسل تنفيذ هذا العملية".