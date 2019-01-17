الأخبار/ ميسم رزق

تناولت اجتماع المجلس المذهبي الدرزي الذي يعقد اليوم في دار الطائفة الدرزية، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وقالت: إن جنبلاط نفسه لم يكُن مُتحمّساً للطروحات الأميركية التي سمعها مِن وكيل وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل، حينَ حلّ ضيفاً عليه أخيراً في كليمنصو، خشية أن تنقلِب الآية في ما بعد. لذا، يستمر في البحث عن سور يحفظ به نفسه وحزبه لذلك لا يزال يلتجئ إلى اتفاق الطائف، لأنه يعلَم أن أي تغيّر فيه سيؤدي إلى انتهاء الدور الذي أدّاه.

الجمهورية/ جوني منير

وصف نتائج اجتماع بكركي بأنها كانت باهتة، معتبراً أن أصحاب الدعوة أنفسهم إلى الاجتماع لم يكن لديهم أفكار محددة تؤسس لخريطة طريق مستقبلية. ورأى أنه من ظل تمترس الأفرقاء الثلاثة: التيار يتمسك بالثلث المعطل والحريري بحكومة الثلاثين، وحزب الله بتمثيل اللقاء التشاوري، فإن الحكومة عالقة أو أصبحت في عالم الغيب، مبدياً تخوفه مع استمرار الأزمة الحكومية وتفاقم الكارثة الاقتصادية ومن خلالها المالية، والانحدار السريع في مسار يؤدي بسرعة إلى دستور جديد، أو حصول حادث كبير سياسي أو مالي أو أمني يجبر الجميع على توليد هذه الحكومة.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن مصادر نيابية في كتلة جنوبية، خشيتها من أن تكون الحدود الجنوبية والاعتداءات الإسرائيلية على الخط الأزرق، مدخلاً إلى توظيف الساحة اللبنانية في توجيه الرسائل الإقليمية والدولية التي يجري تبادلها في العديد من ساحات المنطقة. وقالت هذه المصادر إن انقلاب الوضع اللبناني من الاستقرار السياسي اللافت إلى تراشق وتموضع من قبل القوى الأساسية على الساحة الداخلية، قد شكّل جرس إنذار حول المنحى الخطير الذي بدأت تسلكه الأمور الداخلية، والذي لم تعد تنفع معه كل التطمينات، مشيرة أيضاً إلى الجانب الأمني الذي بات مرشّحاً للدخول في دائرة الاهتزاز من بوابة الإعتداءات الإسرائيلية في ظل الخروقات اليومية للسيادة اللبنانية.

الشرق / خليل الخوري

اعتبر ان خطاب البطريرك الراعي ومقررات المؤتمر التشاوري للنواب الموارنة أمس، شكل مدخلاً إلى حل مستدام إذا ما عُمل بها. كما تشكل قاعدة للتعامل مع التطورات بروح المسؤولية الوطنية والأخوة اللبنانية. فلا عرض عضلات ولا شتائم ولا تعالٍ على الشريك ولا استهتار به وبمعتقداته.. وكان اللقاء أكثر من تعبير صادق عن الموارنة ودورهم السابق والآتي واللاحق فقد كان نموذجاً راقياً لما يجب أن تكون عليه لغة التخاطب بين أطياف الوطن..