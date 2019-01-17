The New York Times

جيريمي كوربن هو من سيقرر ماذا سيحلّ بـ"بريكزيت" (سواء أراد ذلك أم لا)

بعد دقائق معدودة من هزيمة خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لمغادرة الاتحاد الأوروبي ليلة الثلاثاء، طالب زعيم حزب العماّل المعارض جيريمي كوربن من داخل البرلمان بطرح الثقة بالحكومة.

وقد تحرّك كوربن بهذا الشكل مستغلاً الفرصة بعد الابتعاد عن التدخل في قضية "بريكزيت" لسنوات ووضع نفسه في وسط الجدال حول هذا المأزق. طرح الثقة بالحكومة لم ينجح إذ لم ينل الأصوات الكافية وبهذا تكون ماي قد بقيت رئيسة للوزراء إلا أن كوربن نجح من دون شك في توسيع نفوذه وقدرته على التأثير على معركة "بريكزيت" في المستقبل.

من ناحية أخرى، لم يواجه حزب العمال سوى ثلاثة انشقاقات في صفوفه خلال تصويت الثلاثاء مما يعني أن مستقبل "بريكزيت" قد يعتمد على أصوات المعارضة، وخاصة حزب العمال.

The Guardian

الولايات المتحدة تخطط لنشر أجهزة استشعار فضائية لمنظومات الدفاع الصاروخي ضد "الدول المارقة"

سيكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة يوم الخميس للتوسّع الكبير في مجال الدفاع الصاروخي الأميركي الذي سيعتمد على جيل جديد من أجهزة الاستشعار الفضائية.

ومن المتوقع أن تدعو المراجعة الدفاعية للصواريخ التي أعدّت، والتي سيطرحها الرئيس أمام البنتاغون، إلى توسعة شبكة أجهزة الاستشعار والصواريخ الأميركية التي تهدف إلى تحديد وإسقاط المقذوفات القادمة من "الدول المارقة" مثل إيران وكوريا الشمالية.

وقال مسؤول أميركي رفيع في هذا الإطار "لقد شهدنا تطوّراً كبيراً وتغييرات كثيرة طالت البيئة التي تهدد الولايات المتحدة منذ آخر مراجعة أجريت في العام 2010.

ومن المرجح أن يقدم ترامب المراجعة كمبرر لإصداره الأمر بإنشاء "قوة فضاء" جديدة بهيكل قيادة خاص بها.

روسيا اليوم

تفاصيل فضيحة في الجهاز القضائي الإسرائيلي.. شبهات فساد بـ"منافع" جنسية!

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن قضية فساد كبيرة في الجهاز القضائي، مشيرة إلى أنها تتعلق بجرائم تتنافى مع الاستقامة والنزاهة في مجال تعيين القضاة.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أن التحقيق في هذه القضية بدأ بعد أن وردتها معلومات قبل نحو أسبوعين حول شبهات في تعيين قاضية في محكمة الصلح قبل عدة سنوات ومحاولة فاشلة لترقية قاض في المحكمة ذاتها، عيّن لاحقاً في محكمة مركزية.

الشرطة الإسرائيلية ذكرت أن التحقيقات أفضت إلى اعتقال مشبوه واحد يعمل في مجال المحاماة، إضافة إلى استدعاء مشبوهتين اثنتين للتحقيق، إحداهما قاضية في محكمة الصلح وأخرى محامية.

كما تم في إطار هذه القضية التي تتولاها وحدة شرطة لاهاف 433، استدعاء شهود آخرين وجرت عمليات تفتيش، ضبطت خلالها وثائق ومواد في أجهزة كمبيوتر.

كما أعلن أن الشرطة تحقق أيضاً مع ثلاثة مشتبه بهم، وهم قاضية في محكمة الصلح، ومحاميان، أحدهما المشتبه فيه الرئيس.

وتشتبه الشرطة في أن الأخير أقام علاقات جنسية مع قاضية مقابل "تعيينها" في هذا المنصب، كما تحقق الشرطة مع محامية مقرّبة منه، كانت عملت على ترقية قاض في محكمة الصلح ليتم تعيينه في المحكمة المركزية.

ورجّحت وسائل إعلام إسرائيلية أن يطلب من وزيرة العدل إيليت شاكيد ومسؤولين كبار في الجهاز القضائي الإدلاء بإفاداتهم في هذه القضية.

وفي تطوّر لافت، قرّر المستشار القانوني للحكومة أفيحاي ميندل بليت، التنحي عن مهمة النظر في هذا الملف بسبب علاقات الصداقة الشخصية التي تربطه بالمشتبه به الرئيسي، كما أفيد بأن رئيس نقابة المحامين في إسرائيل إيفي نافيه أعلن عن اعتزاله مؤقتاً عن منصبه على خلفية هذه القضية.