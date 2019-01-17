وكالة الأناضول

مجلس الأمن يقرر نشر مراقبين دوليين في الحديدة اليمنية

أقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء، نشر 75 مراقباً في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الطرفين المتصارعين.

وعقب محادثات برعاية أممية استمرت أسبوعاً في السويد الشهر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تعتبر نقطة دخول معظم السلع والإمدادات الغذائية.

وقضى القرار الذي صاغته بريطانيا بموافقة المجلس على نشر 75 مراقباً أممياً غير عسكري في الحديدة، ولمدة أولية 6 أشهر.

وكالة أنباء رويترز

الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث اتفاق خروج جديد إذا غيرت بريطانيا "الخطوط الحمراء"

قال الاتحاد الأوروبي لبريطانيا إنه يمكنه قبول اتفاق خروج مختلف بعد أن رفض البرلمان البريطاني بأغلبية ساحقة الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي لكن ذلك مرهون بتغيير مطالب لندن الرئيسية.

ودافع ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء عن الاتفاق المبرم مع ماي الذي رفضه يوم الثلاثاء تحالف من النواب البريطانيين المؤيدين والرافضين للخروج من الاتحاد الأوروبي وحذر من أن مخاطر خروج غير منظم من التكتل أصبحت أكبر منها في أي وقت مضى.

وقال إن المفوضية الأوروبية ستكثف استعداداتها لخروج غير منظم قد يؤدي لاختلالات في أوروبا بأسرها.

وكالة فرنس برس

لافروف يؤكد استعداد روسيا للعمل مع واشنطن "لإنقاذ" معاهدة الصواريخ النووية

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأربعاء أن موسكو على استعداد للعمل مع واشنطن لإنقاذ معاهدة أسلحة مهمة بعد انهيار محادثات إنقاذها، داعياً أوروبا للمساعدة في إحراز تقدم.

وقال لافروف للصحافيين "لا نزال على استعداد للعمل لإنقاذ معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى".

ودعا الدول الأوروبية للمساعدة في التأثير على واشنطن قائلاً إن لهذه الدول مصلحة في الأمر وليس عليها أن "تتبع موقع واشنطن".

وقال لافروف إن المحادثات توقفت عملياً، وأضاف أن منطق واشنطن يقوم على أساس: "أنتم تنتهكون المعاهدة أما نحن فلا".

قالت واشنطن الشهر الماضي إنها ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية خلال 60 يوماً إذا لم تقم روسيا بتفكيك صواريخ تزعم الولايات المتحدة أنها تنتهك نصها.

وتنفي روسيا انتهاك المعاهدة التي تحظر إطلاق صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من منصة أرضية ونجحت في إنهاء سباق للتسلح بعد توقيعها في عام 1987.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

طائرات "ياك-130" تطير أولاً إلى بلد عربي

أعلنت صحيفة "كوميرسانت" أن لاوس تسلمت أولى دفعات طائرات من طراز "ياك-130" من روسيا من أصل 10 طائرات تعاقدت لاوس على شرائها في عام 2017.

وحسب تقديرات الصحيفة تبلغ قيمة الصفقة 300 مليون دولار تقريباً. وخصصت طائرة "ياك-130" لتدريب الطيارين على قيادة الطائرات القتالية الحديثة. كما يمكن استخدامها كطائرة مقاتلة لقصف الأهداف الجوية والأرضية. وأنجزت طائرة "ياك-130" رحلتها الجوية الأولى في عام 1996. وتعتبر "ياك-130" طائرة أساسية لتدريب الطيارين الروس منذ عام 2002. وذكرت الصحيفة أن الجزائر أصبحت أول دولة أجنبية تحصل على طائرات "ياك-130". واقتنت الجزائر 16 طائرة من طراز "ياك-130".