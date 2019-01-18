الشرق: 15 / 1 / 2019

كينين بطلة دورة هوبارت

أحرزت الأميركية صوفيا كينين، المصنفة 56 عالمياً، في سن الـ 20 عاماً باكورة القابها عندما توجت بلقب دورة هويارت الاسترالية في كرة المضرب بفوزها في المباراة النهائية على السلوفاكية آنا كارولاينا شميدلوفا (77 عالميا) بنتيجة 6-3 و6- صفر.

النهار: 15 / 1 / 2019

مدربون كبار في البطولة القارية

نجاحات وإخفاقات في طريق البحث عن المجد

زفن غوران إريكسون – الفيليبين:

تنقل المدرب السويدي كثيراً قبل أن يصبح مدرباً للفيليبيين بعد رحيل المدرب الإنكليزي تيري بوتشر. حيث قاد إريكسون عدّة أندية أوروبية على غرار بنفيكا البرتغالي، روما ولاتسيو الإيطاليين، مانشستر سيتي الإنكليزي، بالإضافة إلى كل من منتخبات المكسيك، ساحل العاج وإنكلترا. ووصل بالـــ"الأسود الثلاثة" إلى ربع نهائي مونديالي 2002 و2006.

كارلوس كيروش – إيران

ستبقى صورة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مرتبطة بمنصب المساعد للسير أليكس فيرغسون في مانشستر يونايتد الإنكليزي. فترته الأولى مع اليونايتد جذبت أنظار ريال مدريد الإسباني في 2003، لكنه لم يصمد سوى موسم في ملعب سانتياغو برنابيو أحرز فيه كأس السوبر. تولى تدريب منتخب البرتغال في فترة ثانية بين 2008 و2010 وقادة إلى دور الـــ16 في المونديال الأفريقي الجنوبي عام 2010.

الجمهورية: 16/ 1 /2019

بوغبا مدين لسولسكاير

اعلن لاعب وسط مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا أنه مدين لمدرب الفريق الجديد النروجي اولي غونار سولسكاير، الذي جعله يستعيد مستواه السابق. والاهم من ذلك اعادة البسمة اليه.

بيتر تشيك يعتزل نهاية الموسم

أعلن التشيكي بتر تشيك حارس مرمى نادي آرسنال الانكليزي لكرة القدم، انه سيعتزل اللعبة في نهاية الموسم الحالي مع ختام موسمه العشرين.

ماذا قالت لجنة الحكام في اسبانيا عن الـVAR؟

اعتبرت لجنة الحكام في الاتحاد الاسباني لكرة القدم، امس، ان تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (في ايه آر) تركت اثراً إيجابياً في موسمها الاول في الدوري المحلي على رغم الانتقادات التي تواجهها.

اللواء 17 /1 /2019

مصير فالفيردي ببرشلونة

انهى جوسيف ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، الجدل الدائر حول مستقبل مدرب الفريق، إرنستو فالفيردي، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ليس لدينا أي شك في أن فالفيردي هو مدرب برشلونة هذا الموسم، وفي الموسم المقبل".

نيمار هدفه المونديال

لم يفقد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، الأمل بالفوز بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، رغم إخفاقه في نسختي 2014 و2018، وقال تواجدت في قطر 3 أو 4 مرات من قبل، جئت لأول مرة بقميص منتخب البرازيل، بالطبع أفكر في العودة مجدداً إلى قطر للفوز بلقب مونديال 2022، إنه حلمي، وربما يتحقق هنا.

يوفنتوس يتوّج بطلاً لكأس السوبر الإيطالية

أحرز فريق يوفنتوس لقب الكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم بفوزه الأربعاء بهدف وحيد لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على ميلان في مدينة جدة السعودية.