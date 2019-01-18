TL

تتدافع الأخبار من كل حدب وصوب وتكاد تحصى عبر الدقائق وليس الساعات، وفي مجملها حتى الآن:

إنفراج حال الطقس ومراوحة العبور على ضهر البيدر بين الفتح والإقفال.

إنطلاق فاعليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية في قلب بيروت.

تأكيد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ثقته بنجاح القمة.

تشديد الرئيس عون على عدم السماح لأحد بالسيطرة على لبنان.

المنار

في لبنان انتهت مفاعيل الزيارة التحريضية لمساعد وزير الخارجية الأميركية ديفد هيل، وقبيل أن تدخل البلاد فترة القمة الاقتصادية، كان كلام رئيس الجمهورية: لا تخافوا، نحن لن نترك السفينة، وسنقوم بعملية إنقاذ للجميع وعد الرئيس ميشال عون.

أما من كان على خط الإنقاذ السياسي، أي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، فقد لفت كلامه اليوم من عين التينة، أنه لم يعد معنياً بالملف الحكومي لا من قريب، ولا من بعيد.

nbn

إلى ضرورة التأجيل تنبه ونبه، نصح وتمنى. حفاظاً على مستوى الحضور في القمة وصورة لبنان ومكانته. نبيه إسم على مسمى. والتاريخ سيشهد مرة جديدة. لم يستمعوا إليه عندما كانت النصيحة ببلاش. بأن التأجيل ودعوة سوريا يشد عضد الاقتصادية العربية فترتفع أسهم لبنان بين أشقائه ولا تأتي القمة هزيلة.

كلما اقترب الموعد زاد التصحر وتراكمت المزيد من اعتذارات القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب. وآخرهم اليوم الرئيس التونسي وبحسب ما تردد أيضا أمير دولة الكويت. ليقتصر الحضور على رئيسين العراقي والموريتاني.

mtv

كلمة قمة لم تعد تنطبق على القمة الاقتصادية التنموية التي تنعقد في بيروت وقد أقفلت بورصة الرؤساء المشاركين فيها حتى الساعة على 2 فقط، لا أيها اللبنانيون ليست أميركا السبب وليست دول الخليج هي السبب ولا اسرائيل وإن كان من أدوار لهذه الدول فأي دور لعبه لبنان لإفشال هذه المساعي، السبب هو المهرجان الميليشياوي الذي غطته الشاشات مدى أيام بلياليها والذي وضع لبنان في مصافي دولة مفككة لا حكم فيها ولا حكم.

NTV

من القمة إلى القاع.. فماذا فعلتم بلبنانكم اعتذارات كالانهيارات الصخرية المتدحرجة من أعلى جبل إلى سفح سهل. "دعيناهم" رؤساء وملوكاً وأمراء. فوصلونا على مستوى منخفض ربما يقل عن وزراء الخارجية وبعضهم آثر التمثيل بمندوبين آخر المعتذرين الباجي قايد السبسي رئيس تونس التي تستضيف القمة العربية في آذار المقبل ليستقر الحضور لغاية كتابة هذه السطور على رئيسين عربيين فقط العراقي والموريتاني وإذا ما اعتذرا.

المستقبل

مع انطلاق أعمال القمة العربية الاقتصادية في بيروت: بإقرار مشروع برنامج عمل اجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة: كانت المتابعة حثيثة لحجم التمثيل العربي: بعدما تزايدت لائحة رؤساء الدول المعتذرين عن عدم الحضور، ومن بينهم أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

والاهتمام الرسمي بفعاليات القمة؛ لم يحل دون المزيد من المشاورات والمواقف المتصلة بالوضع العربي؛ وبتأليف الحكومة الجديدة.

OTV

عندما أدخلت عبارة "الرئيس القوي" في التداول السياسي، لم يكن المقصود بها طبعا أن يكون بطلا في الملاكمة، بل أن يتمتع بالصفة التمثيلية الأوسع على المستويين المسيحي والوطني، ليصحح انتخابه خللا على مستوى الشراكة، بدأ عام 1990. وهذه الصفة بالتحديد، صودف أنها عام 2016 لم تكن تنطبق إلا على شخص واحد، ولذلك، كان واجبا إيصاله إلى سدة الرئاسة، تكريسا للحق، وتمهيدا لاعتماد القاعدة عينها في أي استحقاق رئاسي مقبل.

LBC

فهل هي مصادفة أن يضرب لبنان بسمعته الدبلوماسية؟ وهل ابتعاد العرب ولاسيما الدول الفاعلة والمؤثرة والمقتدرة هو ابتعاد عفوي؟ وما هي الرسالة أو الرسائل التي يريد العرب توجيهها إلى لبنان.

ولئلا يكون كل الحق على العرب، هل من مسؤولية داخلية في هزالة التمثيل؟

الميادين

أكد الرئيس السوري ​بشار الأسد​ خلال لقائه وفدا من حزب ​روسيا​ الموحدة برئاسة عضو مجلس الدوما ديمتري سابلين "أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين الجانبين على المستويات كافة وعلى الأخص في مجالي ​مكافحة الإرهاب​ وفي الإطار السياسي والاقتصادي".

الجزيرة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة "أننا لا نعرف مصدر الرصاصة التي استهدفت موكب رئيس بعثة المراقبين باتريك كاميرت في ​الحديدة​"، مشددة على أن "الحديدة منطقة خطرة ولا نريد أن نبالغ بشأن وقوع حادثة واحدة فيها".

العربية

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ تأكيده أنه سيبقى على الوجود العسكري للقوات الفرنسية في ​سوريا​ و​العراق​ خلال العام 2019 لمحاربة تنظيم "داعش".