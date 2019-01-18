لبنان الحر

أكد وزير ​الصحة العامة​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان حاصباني​ أنه "لا يجب أن تتدخل الكنيسة بالشؤون السياسية"، مشيراً إلى أن "الكنيسة الأرثوذوكسية لا تقتصر على منطقة جغرافية واحدة بل نجمعها من أساقفة في ظل أبرشية واحدة حول العالم بشكل متعدد وحتى داخل ​لبنان​ و​سوريا​".

صوت لبنان

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​حكمت ديب​، أن "​حزب الله​ ليس بوارد معارضة الثلث المعطل وهناك تصاريح لمسؤولي الحزب والأمين العام للحزب ​السيد حسن نصرالله​ الذي أبلغنا هذا الأمر".

radio orient

جال رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​، في أرجاء مركز "سي سايد أرينا" تفقد خلالها القاعة الرئيسية التي ستعقد فيها ​القمة العربية​ التنموية الاقتصادية والاجتماعية يوم الأحد المقبل، وسائر الأقسام الملحقة، واطلع على التحضيرات والترتيبات المتخذة لانعقاد القمة.

اذاعة النور

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ أن "ما استشرفه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ حول ​القمة العربية​ الاقتصادية حصل، حيث دعا إلى تأجيل القمة بسبب عدم دعوة ​سوريا​ وإعمار سوريا سيكون على جدول الأعمال، والأمر الثاني يتعلق بواقع ​لبنان​ السياسي والتعثر بتشكيل الحكومة​ يجعل لبنان ضعيفاً أمام استحقاق مثل القمة".

صوت المدى

أوضح وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، أنّ "رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، قال خلال الاجتماع التشاوري في بكركي، إنّ هذه ​الحكومة​ لكي تتألّف، يجب أنّ يتخلّى رئيس الجمهورية ميشال عون عن وزير من حصّته ليكون ممثّلًا لــ "اللقاء التشاوري للنواب ​السنة​ المستقلين"، فتتشكل الحكومة غدًا". هو ممثل اللقاء التشاوري.