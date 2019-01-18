"الجمهورية" أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه سيحمي الشعب الأميركي من شتى أنواع الهجمات الصاروخية، مؤكداً أن عهداً جديداً، يبدأ في مجال الدفاع الصاروخي.

"الجمهورية" جدَّدت الخارجية الأميركية في بيان لها، تحذيرها لمواطنيها من السفر إلى تركيا، مطالبة إياهم بإعادة النظر في خططهم السفر إلى هذا البلد بسبب الارهاب وخشية الاعتقالات.

طالب زعيم المعارضة العالمية في بريطانيا "جيريمي كورني" في خطابه أمام ناشطين أمس رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالتخلي عن "الخطوط الحمر" التي حدّدتها في شأن "بريكسيت"، وعن احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

وكانت تابعت ماي مشاورتها بحثاً عن تسوية حول "بريكست" بعد فرض قادة المعارضة شروطهم.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي أمس إطلاق "خطة مرتبطة بـ"بريكست" "بدون اتفاق" لمواجهة احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

"الشرق الأوسط" ذكر تقرير اخباري من العاصمة الافغانية "الخميس" أن نحو 60 مسلحاً قتلوا خلال عمليات متفصلة قامت بها القوات الخاصة الافغانية من أقاليم مختلفة بالبلاد.

وجّه وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف عقب وصوله إلى النجف للمشاركة في مؤتمر إقتصادي، رسالة إلى الأميركيين قائلاً "ستمضون ونبقى لأننا أهل الأرض". وعرض مقترحات عدة لمشاريع إقتصادية من الممكن تنفيذها مع العراق.

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريح له خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد، أنّ التخطيط لتشكيل (جيش كوسوفو) يشكل خرقاً للقرارات الدولية وقد يؤدّي لزعزعة الإستقرار في منطقة البلقان.

كما أكدّ الرئيس الروسي تواصل الدعم لصربيا من أجل تعزيز قدراتها الدفاعية.

"الشرق الأوسط" حذر دبلوماسي الماني أمس، إيران من تأثير أنشطة التجسس على جهود أوروبا للابقاء على الاتفاق النووي، عقب إعلان توقيف رجل يشتبه بدوره في التجسس على الجيش الإلماني لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

"الشرق الأوسط" عبَّرت واشنطن عن دعمها بلا تحفظ للمعارضة الفنزويليه من أجل الانطلاقة بنظام الرئيس نيكولاس مادورو.