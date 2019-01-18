"الجمهورية" أنهى المبعوث الدولي الخاص الى سوريا غير بيدرسون أمس زيارته الأولى إلى دمشق مؤكداً الحاجة للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة ينهى النزاع المستمر من البلاد منذ نحو ثمانية أعوام.

"الجمهورية" أكد مصدر أوروبي، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض للمرة الأولى عقوبات على 9 أشخاص وشركة واحدة على خلفية انتهاك القوانين الدولية في شأن خطر استخدام السلاح الكيماوي في سوريا.

"الجمهورية" شدّد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس، على أهمية أن تبقى بلاده ملتزمة عسكرياً تجاه بلاد الشام ومنطقة الساحل في أفريقيا ضمن التحالف الدولي، رغم اعلان واشنطن أنها ستسحب قواتها من سوريا.

قال مصدر في الأمم المتحدة "فرانس برس" أن اللجنة الخاصة باتفاق الأسرى الموقع قبل شهر في السويد عقدت اجتماعات الأربعاء والخميس في عمان لبحث تطبيق هذا الاتفاق.

أكد مسؤول في الامم المتحدة حدوث اطلاق نار في اتجاه موكب رئيس بعثة الأمم المتحدة باتريك كامرت وفريقه.

"الجمهورية" أعربت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الانسان ميشيل باشليه من جنيف عن قلقها البالغ من "الاستخدام المفرط للقوة" الذي تمارسه الحكومة السودانية ضد المتظاهرين والذي أدى إلى مقتل 24 شخصاً على الأقل.

"الشرق الاوسط" تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السودان في العاصمة الخرطوم وأدت إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين.

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين في قطاع غزة الذي تريده حركة حماس أنها وزعت أمس الأول شققاً سكنية بنيت بتمويل إيراني في خان يونس، لأسرى فلسطينيين أفرج عنهم من السجون الإسرائيلية.

"الأخبار" لفت وزير خارجية أنقرة مولود جاويش أوغلو إلى أن وجود الجماعات الإرهابية لا ينبغي أن يؤثر على تصميمنا وعلى القرارات التي نتخذها، مضيفاً أن المباحثات ستحدد ما إذا كان هناك تطابق أو اختلاف بين مقاربتي تركيا والولايات المتحدة بشأن طبيعة خطط ادارة مناطق شمال سوريا.

خرج أكثر من ألفي شخص بينهم عشرات من عناصر "داعش" من المعقل الأخير للتنظيم في شرق سوريا في الساعات الــ 24 الاخيرة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.