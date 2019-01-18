النهار/ عباس الصباغ

توقع أن تتأخر ولادة الحكومة أشهر طويلة، وأن موعد " القطاف" لن يكون قبل الربيع المقبل.

ورأى أن موقف الرئيس نبيه بري الداعي إلى تفعيل حكومة تصريف الاعمال كان في محلة، لا سيما بعد التراشق الأميركي – الإيراني من على المنصة اللبنانية، وانتظار نتائج قمة قرصوفيا المنتظره منتصف شباط المقبل.

الجمهورية/ طوني عيسى

سأل ما الذي يكبل أيدي أركان الحكم جميعاً للدخول بجرأة في البوابتين الاساسيتين للانقاذ: مواجهة الفساد والتزام معايير قانون العقوبات في اعتبارها جزءاً من شفافية القطاع المالي المصرفي؟

ورأى أن سياسة النعامة التي تدفن رأسها في الرمال لا تنقذ لبنان.

الديار/ حسن سلامة

تحدث عن علاقة الرئيس سعد الحريري بالوزير جبران باسيل، وقال: ان ثنائية الحريري - باسيل تجاوزت المواضيع المتعلقة بتشكيل الحكومة، إلى ملفات اكثر حساسية واساسية، بدءاً من استحقاق رئاسة الجمهورية، حيث تأكد حصول توافق بينهما على دعم الحريري لباسيل لرئاسة الجمهورية في مقابل دعم الثاني للاول للبقاء في رئاسة الحكومة، إلى امور اخرى داخلية، وهو ما يعني ان الرجلين فتحا منذ اليوم معركة رئاسة الجمهورية، حتى ان المصدر يتحدث عن ان كل منهما يحتاط من حصول متغيرات سواء بهما خص العهد وفي مسائل اخرى اقليمية.

الديار/ كمال ذبيان

تناول تجديد الرئيس نبيه بري دعوته إلى "الدولة المدنية"، ونقل عن مستشاره الاعلامي علي حمدان: ان الرئيس بري يريد خلاص لبنان مما هو فيه من تصاعد الحالة الطائفية، وان الآلية لذلك، هو الدستور وتطبيقه، اذ توجد مواد فيه تؤسس لهذه الدولة، ففي مقدمته نص واضح على ان اللبنانيين متساوون في الحقوق والواجبات، وهذا وحده يكفي لاسقاط كل اشكال التمييز الطائفي والمذهبي، ويقدم المواطنة.

اللواء/ غاصب المختار

تناول اجتماع النواب الموارنة في بكركي ، وقال: إن الاجتماع لم يستطع ان يلج لبّ الخلاف بين اقطاب الموارنة على مسائل اخرى، ولم يستطع ان يكسر الجليد السميك والمرتفع بين التيارين الكبيرين "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة"، ولا بين "التيار" وبعض النواب الموارنة المستقلين، ولم يستطع ان يزيل الحذر والبرودة - إن لم يكن الجفاء - بين "التيار الحر" وبين "القوات اللبنانية"، ونقل عن احد النواب المشاركين ان الاجتماع لم يخرج بخريطة طريق لمعالجة القضايا الخلافية، ولا معالجة القضايا المتفق عليها مثل تشكيل الحكومة، واكتفي بتشكيل لجنة متابعة من الحضور تمثل كل الاطياف السياسية لمتابعة هذه الأمور غير المتفق عليها.

الشرق / تيريز القسيس

قالت ان التمثيل الرسمي في القمة العربية الاقتصادية، والاعتذارات التي توالت أمس من الملوك والرؤساء العرب، صدمت القيمين على أعمال القمة، ولو ان بعضهم تحفظ عن رأيه وتوقع ذلك من دون ان يعبر عنه. وقد تعددت التفسيرات فيما يتعلق بمستوى التمثيل. فبعضهم عزا ذلك إلى موقف أميركي غير مشجع للرؤساء في القمة أثر زيارة هل لبيروت فمستوى التمثيل كان مقبولا قبل وصول دايفيد هيل، وثانياً ليس من المفترض ان يكون لدى دايفيد هيل سبب أو عذر لتفشيل القمة طالما ان سوريا لم تدع والحكومة لم تشكل بعد. وتبقى الاحتمالات الاخرى اعتبارات أمنية بالنسبة إلى البعض في ضوء اعتقادهم أنهم قد يتعرضون لمضايقات بعد الذي جرى بالنسبة لتمثيل ليبيا. ومع ذلك فإن ايجابيات عقد القمة في بيروت أكبر بكثير من عدم عقده