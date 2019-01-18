روسيا الايوم

أمير الكويت يعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت

أفاد مراسلنا في بيروت بأن أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اعتذر عن حضور القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في بيروت الأحد المقبل. وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن وزارة الخارجية اللبنانية امتنعت عن تأكيد المعلومة حول اعتذار أمير الكويت أو نفيها​​​.

وتستضيف بيروت القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة يومي 19 و20 يناير/ كانون الثاني.

روسيا الايوم

الاستخبارات الروسية: سنتابع عن كثب انسحاب واشنطن من سوريا

أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أن روسيا ستراقب عن كثب تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال لوكالة نوفوستي: "نحن نراقب هذه العملية عن كثب وهذا قرار صحيح من جانب الإدارة الأمريكية، لأن وجود الجيش الأمريكي في سوريا غير قانوني وفيه انتهاك لمعايير القانون الدولي. سنرى لاحقا، مدى سرعة تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي". ومن المقرر سحب 2000 عسكري أمريكي من سوريا، وفقا لقرار الرئيس ترامب الذي أعلن عنه في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفي وقت لاحق أشار ترامب إلى أنه لا يوجد هناك أي جدول زمني لسحب القوات من سوريا وشدد البيت الأبيض، على أن الانسحاب لا يعني انتهاء التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش".

روسيا الايوم

الاتحاد الأوروبي يضيف 4 روس و 5 سوريين إلى القائمة السوداء

صرح مسؤول أوروبي رفيع اليوم الخميس، بأن مجلس الاتحاد الأوروبي سيضيف في 21 يناير/ كانون الثاني أسماء 9 أشخاص وشركة إلى القائمة السوداء الأولى في إطار نظام جديد للعقوبات يتعلق بالسلاح الكيميائي. وقال ممثل الاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل قبيل انعقاد الاجتماع الأول لوزراء خارجية دول الاتحاد في هذا العام : "ستضاف الأسماء للقائمة السوداء للمرة الأولى في إطار نظام جديد في تطبيق العقوبات بحق منتجي ومستخدمي الأسلحة الكيميائية".

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية، فإن تصريح ممثل مجلس الاتحاد الأوروبي جاء بمثابة تأكيد قرار اتخذه سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 أمس الأربعاء، فقد اتفق السفراء، بحسب الوكالة الروسية، على فرض عقوبات ضد 4 أشخاص يسميهم الاتحاد الأوروبي " ضباط هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".

ومن بين هؤلاء ألكسندر بتروف ورسلان بوشيروف المشتبه في محاولتهما اغتيال سيرغي سكريبال وابنته يوليا، كما تضم القائمة 5 سوريين.

وبفضل النظام الجديد لفرض عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيميائية، الذي صادق علية مجلس الاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، سيتسنى للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد والشركات التي تشارك في إنتاج وتطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الجنسية أو المكان.

وقد اتخذ هذا القرار بعد يوم من انعقاد الدورة الطارئة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي بمبادرة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة لمناقشة قضية سكريبال، وكذلك المزاعم المتعلقة باستخدام القوات الحكومية السورية للأسلحة الكيميائية.