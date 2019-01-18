وكالة أنباء رويترز

دبلوماسي ألماني يحذر من أن إيران تضر بنفسها بالقيام بأنشطة تجسس

قال الدبلوماسي الألماني المخضرم فولفجانج إيشنجر يوم الخميس إن إيران تضر بجهود أوروبا للإبقاء على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بالقيام بأنشطة يشتبه بأنها أعمال تجسس وتشمل أحد أفراد الجيش الألماني.

لكن إيشنجر، الذي يرأس مؤتمر ميونيخ الأمني، حذر أوروبا من اتخاذ أي خطوة مماثلة لما قامت به واشنطن بالانسحاب من الاتفاق لأنه يهدف فقط إلى وقف برنامج إيران النووي ولا يتناول أنشطتها الأخرى في المنطقة أو التجسس.

وعبرت ألمانيا، التي قادت مع فرنسا جهود الإبقاء على الاتفاق، عن قلقها البالغ هذا الأسبوع لدبلوماسي إيراني بارز بشأن قضية رجل يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية اعتقل يوم الثلاثاء للاشتباه في قيامه بأنشطة تجسس.

وقال مصدر من وزارة الخارجية الألمانية إن الوزارة ”عالجت القضية بشكل واضح مع مدير السفارة الإيرانية يوم 15 يناير وأبدينا قلقنا البالغ إزاء ما يشتبه في أنها أنشطة تخابر“.

وكالة فرنس برس

ترامب يكشف استراتيجيته الدفاعية الجديدة للأنظمة المضادة للصواريخ

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكشف الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للولايات المتحدة للأنظمة المضادة للصواريخ التي تهدف إلى مواجهة التهديدات التي تشكلها الأسلحة الجديدة لروسيا والصين وكذلك إيران وكوريا الشمالية.

وأعلن مسؤولون أميركيون أن الرئيس دونالد ترامب سيزور مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس ليعرض هذا التحليل الذي طلبه في 2017 وينتظره المسؤولون منذ أشهر.

وتتحدث وزارة الدفاع الأميركية في هذه الوثيقة المؤلفة من أكثر من ثمانين صفحة وزعت فقرات منها على وسائل الإعلام، بالتفصيل عن المشاريع الجديدة التي تنوي تطويرها لحماية الولايات المتحدة، خصوصا من صواريخ جديدة أسرع من الصوت طورتها روسيا والصين.

وهذه الصواريخ التي يمكن أن تحلق بسرعة تتجاوز خمسة آلاف كيلومتر في الساعة، أي أكبر من سرعة الصوت بأربع مرات، ويمكن التحكم بها بسهولة خلال تحليقها، لا يمكن عملياً اعتراضها بعد إطلاقها.

ولتدافع عن نفسها تريد الولايات المتحدة أن تكون قادرة على متابعة تحركاتها بفضل أجهزة لاقطة خاصة، عبر تحديث معدات منتشرة في الفضاء أصلا حسب الوثيقة نفسها.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

ظريف ينوّه بجهود القطاع الخاص الايراني والعراقي لرفع المستوي المعيشي في كلا البلدين

اكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف، ان 'القطاع الاقتصادي الخاص في ايران والعراق يقفان جنباً إلى جنب في نشاطاتهما المشتركة المفيدة من أجل النهوض بالمستوي المعيشي لشعبي البلدين'. وخلال تغريدة نشرها عبر حسابه في تويتر اليوم، ذكر ظريف: لقد تشرفت بزيارة النجف وكربلاء والمراقد المقدسة واكبت مشاعر الناس هناك.

وصرح وزير الخارجية في تغريدته، أنه "كما وقف شباننا الشجعان إلى جانب اشقائهم العراقيين في مواجهة الارهابيين المتطرفين، فإن قطاعي الخاص (الايراني والعراقي) سيقفان ايضاً جنباً إلى جنب في اطار نشاطاتهما المفيدة المشتركة من أجل النهوض بالمستوي المعيشي لشعبي البلدي".

علماً ان وزير الخارجية الايراني والوفد السياسي والاقتصادي المرافق له اجري خلال زيارته التي استغرقت 5 ايام إلى العراق مباحثات مع كبار المسؤولين في بغداد واربيل والسليمانية وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف.