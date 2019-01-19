TL

انطلقت القمة العربية التنموية وزاريا، في ظل تتبع سياسي للواصلين غدا على مستوى رؤساء حكومات أو ممثلين للزعماء العرب. ولقد اعتبر الإجتماع التحضيري للقمة على مستوى وزراء الخارجية ناجحا في الشكل، وفي الورق أيضا لجهة إعداد بنود جدول أعمال القمة، إلا أن بند النازحين سيستمر موضوع درس اليوم وغدا، قبل إنعقاد القمة الأحد.

المنار

من المؤكد أن سوريا لم تبدل موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالطلب منه مخالفة وعده بحضور القمة، وأن ايران لم تمل على السعودية وباقي الدول الخليجية منع رفع مستوى تمثيلهم في القمة.

nbn

كل محاولات الترقيع لن تردم الهوة التي أصابت القمة الاقتصادية العربية. وكل الكلام المنمق لن يلغي حقيقة الحضور الأكثر من هزيل الذي سجل سابقة في مثل هذا النوع من القمم منذ تأسيس جامعة الدول العربية، بعدما اعتذر جميع القادة العرب باستثناء اثنين: الموريتاني والصومالي، حتى أن رئيس الوزراء العراقي اعتذر هو أيضا عن الحضور، وأوفد وزيرا ليمثل العراق، وفق معلومات الـNBN.

mtv

إنها قمة بلا قادة، إنها قمة بمن حضر، والذين حضروا وسيحضرون غدا وسيشاركون في القمة الاقتصادية العربية بعد غد، هم أدنى رتبة مما كان متوقعا، فالرؤساء مع الرئيس عون لن يتجاوز عددهم الثلاثة في أفضل الأحوال. ما يعني أن الذين سعوا لإضعاف القمة نجحوا في مسعاهم.

NTV

قد تشكل قمة بيروت إحدى أهم الطاولات المؤهلة للنقاش وطرح ملف الإمام موسى الصدر، بسمؤولية عربية مشتركة وجامعة. وليبحث العرب أيضا معنا عن مصير سيد الغياب، حتى لا تبقى القضية حكرا على مرجعية واحدة أو طائفة بعينها. فثروات لن نحصد من القمة الاقتصادية، والمشاريع أفشلناها بالتهديد، والحضور الرئاسي خفضناه إلى وزراء خارجية ومندوبين، ونتمثل غدا بجوع الصومال والإمعاء الخاوية. لماذا لا نستعيض عن هذا الفشل بطرح ملف بلغ من العمر عتيا، وعندئذ نحصد ثروة من نوع مصير السادة.

المستقبل

بعيدا عن السجال المتعلق بمستوى التمثيل، وبعيدا عن الشامتين، وبعيدا عن الانقسامات وتحميل المسؤوليات، فإن قمة بيروت العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية انطلقت فعالياتها تمهيدا لانعقادها بعد غد الأحد.

OTV

في مقابل نهج المزايدات والعنتريات الذي أسهم في ضرب مستوى التمثيل في القمة، منطق سياسي واضح، ينطلق من الثوابت، ويعطفها على الظروف، ليخلص إلى ما يحقق المصلحتين الوطنية والعربية في آن معا.

LBC

يجري الحديث عن قوى في الداخل أججت اضطرابات بعدما لم تدع سوريا إلى القمة، على رغم من ان لا يد للبنان في توجيه الدعوات، فهو المضيف وليس موجه الدعوات. ويجري الحديث عن أن لواشنطن يدا في الضغط على دول عربية وازنة، لعدم المشاركة على مستوى الملوك والأمراء والرؤساء. ويجري الحديث عن ان دولا عربية من تلقاء نفسها، لا تريد المشاركة بتمثيل رفيع، لتوجيه رسائل عتب وأكثر من عتب إلى لبنان.

الميادين

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ أنه تم العثور على جثة الطيار الثاني لطائرة​ "سو – 34" خلال عملية البحث والإنقاذ في بحر ​اليابان​.

الجزيرة

أعربت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ​ميانمار​ يانغي لي عن قلقلها إزاء تصاعد أعمال ​العنف​ في إقليم أراكان غربي البلد الآسيوي.

العربية

رحّبت الرئاسة الكورية الجنوبية، بالإعلان عن عقد قمّة ثانية بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ والزعيم الكوري الشمالي ​كيم جونغ أون​، مشيرة الى أن "سيول تأمل بأن يُشكّل هذا اللقاء بين الزعيمين تحوّلاً لصالح السّلام في شبه الجزيرة الكوريّة".