لبنان الحر

طلب محافظ ​الشمال​ القاضي ​رمزي نهرا​، بعد حادثة تعرّض مواطنة من بلدة ​تنورين​ للطعن على يد شخص من التابعية السورية في البلدة، "التقيد بالتعميم الصادر عنه لجهة إلزام ​النازحين السوريين​، اتباع الإجراءات القانونية في عقود الإيجار، والتأكّد من أوراقهم الثبوتية وإقاماتهم الشرعية، وإبلاغ ​القوى الأمنية​ فورًا عن أي حالات تدعو إلى الشبهة؛ وذلك حفاظاً على أمن المواطنين والسلامة العامة".

صوت لبنان

إستقبل البطريرك الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ قبل ظهر اليوم في ​بكركي​، السفير الفرنسي في ​لبنان​ ​برونو فوشيه​ وكان عرض لعدد من المستجدات على الساحتين اللبنانية والفرنسية. ورأى فوشيه بعد اللقاء "ان اتمام عملية ​تشكيل الحكومة​ هو امر بغاية الأهمية بالنسبة لنا، لأن وجود حكومة هو ضرورة ملحة فهناك خريطة طريق قد وضعت للبنان منذ تسعة اشهر ونحن جاهزون لوضعها قيد التطبيق ولكن لا يمكننا المباشرة بتطبيقها في ظل غياب لاصحاب القرار.

radio orient

أعلنت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية أن وفدا من النقابة برئاسة النقيب جوزف القصيفي، زار حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ في ​البنك المركزي​. وعرض الوفد الواقع الصعب الذي تعيشه الصحافة اللبنانية وسبل التعاون الممكن بين مصرف لبنان و​نقابة المحررين​، بما يخفف من أزمة الصحافيين​ والإعلاميين، لاسيما في مجال التعاون مع المصارف لجهة ​القروض​ الاسكانية على وجه الخصوص.

اذاعة النور

أكد عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​نواف الموسوي​ خلال مداخلة في الندوة التي أقيمت في فندق البريستول في بيروت تحت عنوان "استقلال القضاء وشفافيته، بناء المؤسسات في إطار الأجندة الإصلاحية ل​مؤتمر سيدر​"، أنه "لو أتيح لي أن اقترح تسمية للندوة، لكنت اخترت العبارة الأخيرة التي اختتم بها التقرير الموجز عندما تحدث عن إصلاح القضاء، لأن إصلاح القضاء مهمة ملحة جدا وقد تسبق أو تتوازى مع عملية دفع القضاء إلى أن يكون مستقلا"، لافتا إلى "أن النقاش في هذا الموضوع الآن يجعلنا نتردد بعض الشيء، لأن هناك قضاة كثرا أصدقاء لنا موجودون في هذه القاعة وخارجها نكن لهم فائق الاحترام والتقدير، علما أنه كان لدينا شهادة من قاض ممارس في مداخلته عندما قال إن القاضي الشريف أصبح استثناء".

صوت المدى

لفت وزير ​الاقتصاد​ والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​ في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، الى أن "الاقتصاد هو الذي يحرك الامور السياسية في ​العالم​ فعلينا بذل جهود اكبر لتحسين الاوضاع الاقتصادية والتنموية".