نقلت الشرق الاوسط عن مصادر اسرائيلية ان إيران سحبت معظم قواتها من سوريا، لكنها أبقت على مقاتلين من فصائل شيعية افغانية وباكستانية وغيرها قوامها 11 ألف مقاتل اضافة الى 9 ألاف مقاتل من حزب الله. وقالت ان إيران حشدت بالمقابل قوات كبيرة في غرب العراق توجه اسلحتها الى إسرائيل.

قال المحرر العسكري في "يديعوت احرونوت" الكس فيستمان أن التصرف الإيراني عبارة عن خطوة خبيثة لأن اطلاق النار عن الأراضي العراقية لن يوفر ذريعة لمهاجمة سوريا ولبنان، وسيضعهما أمام معضلة وان هجوماً ايرانياً من الأراضي العراقية ضد إسرائيل يشكل سيناريو واقعياً.

استقال رئيس نقابات المحامين في إسرائيل آفي نافية من منصبه بعد إتهامه بالوقوف وراء تعنيات وترفيعات قضائية مقابل خدمات جنسية. واعتبرت وزيرة القضاء الإسرائيلي شاكيدا انه يتم استغلال قطية نافية للنيل منها سياسياً وتشويه سمعتها.

ادت المواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيون، الذين خرجوا بالالاف في مسيرة العودة الكبرى الاسبوعية إلى اصابة نحو خمسين فلسطينياً بجروح. وأطلقت قوات الاحتلال النار على مسيرات العودة وكسر الحصار بالقرب من السياج الحدودى حيث اشتعل الفلسطينيون اطار مطاطية. واستخدمت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي والغازات السامة في المواجهات.

من ناحية ثانية هدمت قوات الاحتلال منزل عائلة المعتقل فلسطيني اتهمته بقتل مستوطن قبل اشهر كما اعتقلت نحو عشرين فلسطينياً في الضفة الغربية خلال مداهمات لقرى عدة.