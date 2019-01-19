"الجمهورية" واصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس في الجنوب الغربي "النتعاش الكبير" والتقى 600 من رؤساء البلديات في سوياك. من اجل تهدئة غضب السترات الصفر لكن من دون اقناعهم. ويعود ذوو السترات الصفر الى الشارع اليوم للسبت العاشر من المدن الفرنسية الرئيسية ولا سيما باريس، حيث اعلن المنظمون بنيتهم تكثيف الحشد فيها تحت شعار مليونية باريس، وهناك خشية من اعمال عنف على غرار معظم الاحتجاجات السابقة، فيما اعلنت الحكومة انها سنتشر الكثير من رجال الشرطة في الشوارع.

"الجمهورية" ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ان الدول الاوروبية تتجه الى عدم المشاركة في قمة وارسو ضد ايران التي دعت اليها الولايات المتحدة يومي 13 و14 شباط لمنافسة الوضع في الشرق الوسط عموماً وايران خصوصاً.

"الجمهورية" التقى الرئيس الاميركي دونالد ترامب في البيت الابيض امس، الجنرال الكوري الشمالي كيم يونغ شول اليد اليمن للرئيس كيم جونغ اون، تحضيراً لقمة جديدة بين الرئيسين، ولم تعلن الخارجية الاميركية عن زيارة مسؤول الا قبل وقت قليل من عقدها.

"الجمهورية" قررت السفارة الروسية لدى النرويج توقيف احد رعاياها بعدما هاجم امراة في محل تجاري في وسط العاصمة لوسلو وطعنها بسكين.

"الشرق الاوسط" أعلن البيت الابيض ان وفد الولايات المتحدة برئاسة الرئيس دونالد ترامب لن يشارك في حضور المؤتمر الاقتصادي السنوي في دافوس بسبب الاغلاق الحكومي.

"الشرق الاوسط" امر الرئيس الكولومبي ايفان دوكيه بإرسال تعزيزات الى الحدود الكولومبية المشتركة مع منزويلا والعراق المؤيده الى مدن عقب مقتل 21 شخصا على الاقل واصاية 68 في تفجير سيارة مفخخة في الشرطة البوغوتا.