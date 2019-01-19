صرّح الناطق باسم وزارة الخارجية التركية هامي اكسوي بأن جهود وحدات حماية الشعب الكردية لإدخال النظام إلى منبج لا يمكن السماح بها.

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين سيكون الإجتماع التالي في أستانا، وكشف أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون سيزور موسكو الأسبوع المقبل.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأمم المتحدة لم تضع أي حدود زمنية لبدء عمل اللجنة الدستورية السورية.

"الشرق الأوسط" أكدت مصادر مطلعة أمس، حصول محادثات أميركية- تركية من جهة وروسية- تركية من جهة أخرى للوصول إلى ترتيبات ثلاثية لإقامة "المنطقة العازلة" شمال سوريا.

"الشرق الأوسط" أصيب 30 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات الجمعة الثالثة والأربعين لمسيرات العودة التي ينظمها الفلسطينيون في قطاع غزة.

"الشرق الأوسط" قتلت قوات الجيش الوطني الليبي 3 ارهابيين من بينهم عبد المنعم الحسناوي المكنى "أبو طلحة" وذلك في عملية عسكرية في مناطق الجنوب الغربي للبلاد.