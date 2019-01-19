النهار/ وجدي العريضي

نقل عن مصدر وزاري قوله أن قمة بيروت ولدت ميتة. ولفت نقلاً عن سفير لبناني سابق قوله أن غياب القادة العرب الكبار عن القمة هو لعدم إحراجهم بالواقع اللبناني وخصوصيته الحالية ولظروف أمنية صعبة، آخذين في الاعتبار كل التحذيرات الأمنية.

النهار/ علي حماده

بدأ بالقول: لا يمكن وصف واقع القمة الاقتصادية العربية التي تنعقد في لبنان راهناً إلّا بالمأساة السياسية التي أصابت لبنان بمكوناته كافة، إذ ظهر مشرذماً في أسوأ حالاته منذ عقود من الزمن، فمقاطعة العرب شبه الكاملة للقمة شكلت رسالة سلبية قوية للبلد الواقع في قبضة حالة شاذة.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن ما حذر منه الرئيس نبيه بري لناحية هزالة الحضور في القمة الاقتصادية العربية قد حصل وتأكد ذلك بمسلسل اعتذارات القادة العرب عن المشاركة فيها بحيث أصبح تمثيلها من وزن الريشة السياسية بدل أن يكون من الوزن الثقيل. وسأل هل يمكن ادراج هذه الاعتذارات في خانة استهداف رئيس الجمهورية أيضاً؟ وقال: لبنان بعد القمة ليس كما قبلها إذ أنه يدخل اليها مأزوماً وسيخرج منها مأزوماً أكثر!

الاخبار/ نقولا ناصيف

اشار إلى انقطاع التواصل والحوار بين الأفرقاء المعنيين على أبواب ولوج الشهر التاسع كي يتوقف أي خوض في تأليف الحكومة. وقال: أتى موقف الموفد الاميركي الى لبنان السفير دافيد هيل كي يدعم وجهة النظر هذه، ويحمل الجميع على الاستدارة والسير إلى الوراء: بعث الروح في حكومة ميتة عبر اقتراح تفعيل حكومة تصريف الاعمال.

الديار/ محمد بلوط

تناول ايضا موضوع تشكيل الحكومة ونقل عن مصدر بارز في "فريق 8 آذار" ان لبنان يواجه الضغوطات والحصار من الولايات المتحدة منذ فترة طويلة واننا تحت الحصار الاميركي بالاسلحة كمّاً ونوعاً. وفي ظل هذه الاجواء يبدو ان الحكومة موضوعة في البارد حتى اشعار آخر .وكشف عن عودة ملحوظة لحركة مدير مكتب الرئيس المكلف نادر الحريري وسط معلومات مفادها ان الرئيس الحريري جدد تكليفه القيام بدور شبيه بالدور الذي كان يؤديه، لا سيما على صعيد التنسيق والتواصل مع الوزير جبران باسيل.وحسب المعلومات ايضا فان مهمة نادر لا تقتصر على هذا الشأن بل تشمل اتصالات وملفات اخرى.

اللواء/ احمد الغز

دعا الجامعة العربية الى العمل لاستعادة ثقة العالم بنا، وقال:سيندم اللبنانيون الذين أساؤوا التحضير للقمة الاقتصادية واحتموا بالتصريحات والخطابات والشطارات، وسيندم اللبنانيون الذين اعترضوا وحاولوا التعطيل، لان كل من الفريقين تعامل بخفة مع قدرة لبنان على لم شمل اشقائه العرب، وستندم الدول العربية التي استخفت بدعوة لبنان إلى القمة، لأنها تجاهلت كل ما يحتاجه العرب في مواجهة تحديات اعادة الانتظام في دول النزاع ، وستندم جامعة الدول العربية على عدم اعتماد تجربة لبنان في الانتظام بعد النزاع كمشروع للبيان الختامي لقمة الخفة والندم اللبناني والعربي.

الشرق/ خليل الخوري

قال انه ذا كان المقصود إظهار لبنان في موقع الضعيف العاجز عن استضافة قمّة عربية. فهذا لم يتحقق، فالمشاركون من أمين عام جامعة الدول العربية أو سائر رؤساء وأعضاء الوفود قد شهدوا لهذا الوطن بالقدرة على التنظيم المثالي،و وإذا كان المقصود إظهار رئاسة الجمهورية معزولة عربياً، فهذا أيضاً لم يحصل. بدليل أن رؤساء الوفود قاطبة نقلوا الى الرئيس ميشال عون رسائل الود والصداقة والحرص على التواصل معه،ولكن الضرر للبنان الذي حققه الساعون لافشال القمة فهو غير قليل

البناء/ زهير الخطيب

اعتبر إنه لو لم يكن لبنان في غيبوبة عن مصالحه الاستراتيجية لوقف بقدراته الرسمية لدعم الدولة السورية، أمنياً واقتصادياً ولوجستياً، ولكن على العكس من ذلك كان الموقف اللبناني سلبياً يتناقض مع المصالح الوطنية اللبنانيةعبر: سياسة معلنة بالنأي بالنفس شكلاً وبالتآمر ضمناً. وعبر مساهمة أطراف لبنانية في تسعير الحرب العدوانية على سورية، وعبر النيْل من فريق المقاومة والتشكيك به عند تحمّله واجب دعم الدولة السورية والدفاع الاستباقي عن لبنان.