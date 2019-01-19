روسيا اليوم

لافروف: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن لإنقاذ معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه بالرغم من فشل المفاوضات مع واشنطن حول معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، فإن موسكو مستعدة لمواصلة الحوار لإنقاذ المعاهدة.

وحذر لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في موسكو اليوم الجمعة، من أن انسحاب الولايات المتحدة المرتقب من المعاهدة سيشكل ضربة قوية لهيكلية الأمن الدولي بأسرها، بما في ذلك معاهدة الأسلحة الاستراتيجية وعملية ضبط الأسلحة النووية وعدم انتشارها.

بدوره أكد ماس اهتمام بلاده بالحفاظ على معاهدة الصواريخ، معتبراً أن روسيا هي من بوسعها إنقاذ هذه المعاهدة من خلال تدمير صواريخها من نوع 9М729 بطريقة قابلة للتحقق.

ودعا ماس إلى ضرورة توسيع المعاهدة لتنضم إليها دول أخرى، بما فيها الصين.

الأزمة السورية

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، عبر لافروف عن أمل موسكو في أن يتم تنفيذ ما توصلت إليه القمة الرباعية الروسية التركية الفرنسية الألمانية في اسطنبول في سبتمبر/ أيلول الماضي، في أسرع وقت ممكن.

وذكر لافروف أنه سيلتقى المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسن في موسكو الاثنين المقبل، وأضاف: "نريد سماع رأي بيدرسن حول كيفية إطلاقه عمل اللجنة الدستورية السورية".

وأعرب لافروف عن قلق موسكو إزاء الانتهاكات لنظام منطقة خفض التوتر في إدلب شمال سوريا من قبل تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وسيطرته على 70% من أراضي المحافظة بما يخالف الاتفاق الروسي التركي حول إدلب، وأشار إلى أن الطريقة الوحدة لمنع عودة الإرهاب إلى سوريا هي انتقال أراضي البلاد لسيطرة الحكومة السورية.

الوضع حول مضيق كيرتش

وتطرق الوزيران إلى الوضع حول مضيق كيرتش شرقي شبه جزيرة القرم الروسية في البحر الأسود، حيث أكد ماس أن "حرية الملاحة عبر المضيق مضمونة وجميع الأطراف تؤكد ذلك"، مشيراً إلى إمكانية أن تساهم بلاده إلى جانب فرنسا في ضمان حرية الملاحة في المنطقة.

بدوره، قال لافروف إن موسكو ستدرس الاقتراحات الألمانية التي تلقتها بشأن الوضع في البحر الأسود، مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على مقترح المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حول إرسال خبراء ألمان إلى منطقة مضيق كيرتش.

روسيا اليوم

السويد تتجاوز أزمتها السياسية وتعيد انتخاب لوفن رئيسا للوزراء

بعد 4 أشهر من الفراغ السياسي وافق البرلمان السويدي على إعادة انتخاب زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفن رئيساً للوزراء إثر تقديمه تنازلات لحزبي اليمين والوسط للفوز بدعمهما.

وفي جلسة اليوم الجمعة صوت 115 برلمانياً لصالح تعيين لوفن رئيساً للوزراء مقابل 153 نائباً صوتوا ضده، فيما امتنع 77 برلمانياً عن التصويت.

ووفقاً للدستور السويدي، يعتبر المرشح لمنصب رئيس حكومة البلاد مرفوضاً إذا صوت أكثر من نصف أعضاء البرلمان المكون من 349 مقعدا، أي 175 شخصاً، ضد انتخابه.

ووضع انتخاب لوفن للولاية الثانية حداً لـ131 يوماً من المشاورات والخلافات بين 4 أحزاب وهي الاشتراكي الديمقراطي والخضر والوسط والليبراليون من أصل 8 أحزاب دخلت البرلمان، بشأن تشكيل الحكومة وشخصية رئيسها.

ويعد هذا التصويت هو الثالث من نوعه منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في الـ9 سبتمبر/ أيلول الماضي ولم تحسم الفوز لأي طرف.

وحظيت حكومة لوفن الجديدة المكونة من أقلية وسطية يسارية تضم حزبه الاشتراكي الديمقراطي والخضر، بدعم حزبي الوسط والليبراليين المنضوين سابقاً في تحالف المعارضة اليميني الوسطي.

واضطر لوفن، الذي لم يؤيد البرلمان ترشيحه يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتقديم تنازلات مهمة لحزبي اليمين والوسط للفوز بدعمهما، لعل أبرزها التعهد بإدخال معدل لأسعار السوق للمساكن الجديدة المعدة للإيجار وتخفيف قوانين العمل المشددة في السويد.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء رسمياً عن تشكيلته الحكومية وبرنامجها كاملا يوم الاثنين المقبل.