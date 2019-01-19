الوكالة الوطنية للإعلام

باسيل في اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب في فينسيا: احتضنوا لبنان ولا تتركوه سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارةَ عن انفسِنا قبل أن نوقفها عنها.

دعا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب لمناقشة جدول اعمال القمة التنموية في فندق "فينيسيا"، العرب إلى احتضان لبنان، وقال: "احتضنوه ولا تتركوه، فهو لم يطعن يوماً أحداً منكم ولم يعتد يوماً على أي مواطن عربي، بل كان ملجأً وحامياً وحافظاً لشعوبكم ومعمّراً لبلدانكم، ومستوعباً لتنوّع حضاراتكم وثقافاتكم ويبقى دوماً واحة المحبة لكم والضيافة بكم والتهليل لكم ولقدومكم". وقال الوزير باسيل في كلمته: الشكر للمملكة العربية السعودية على ترؤسها القمة السابقة وجهودها؛ والشكر لكلّ دولة حضرت على أي مستوى كان بالرغم من الظروف السيئة المحيطة بمنطقتنا وببلدنا ونحن مسؤولون عن جزءٍ منها؛ والأسف منا لأي دولةٍ لم تحضر لأننا كعرب لا نعرف ان نحافظ على بعضنا بل نحترف ابعاد بعضنا واضعاف انفسنا بخسارة بعضنا.

وكالة الأناضول

أردوغان يلتقي وفدا أمريكياً برئاسة السيناتور غراهام

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس، وفداً أمريكياً برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة. واستغرق اللقاء ساعتين ونصف الساعة، بعيداً عن وسائل الإعلام. وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

وكالة فرنس برس

ماكرون يواصل "النقاش الكبير" لكن تحرك "السترات الصفر" مستمر

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في الجنوب الغربي "النقاش الكبير" الهادف إلى تهدئة غضب "السترات الصفر"، لكن من دون إقناعهم لانهم يخططون لاحتجاجات جديدة اليوم. وبعد مناظرة ماراثونية استمرت سبع ساعات مع المئات من رؤساء البلديات، ما أطلق رسمياً "النقاش الوطني الكبير" الثلاثاء الماضي في شمال غرب البلاد، يواصل الرئيس جولة تتضمن عشرات المحطات حتى 15 اذار/ مارس للقاء رؤساء البلديات ولكن أيضاً "مواطنين والجمعة، واجه 600 من رؤساء البلديات في سوياك، قرية في الجنوب الغربي تسكنها 3،750 نسمة. وقالت اوساط في الوفد المرافق "ما دام هناك أسئلة، فإنه سيجيب عليها".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس شي يوجّه ببذل جهود لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان رفاهية الشعب

وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ ببذل الجهود لتعزيز الحوكمة الاجتماعية العصرية ودفع الإصلاحات قدما وتطوير قوة أكثر فعالية في العمل السياسي والقانوني. أدلى شي، وهو أيضاً الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بتصريحاته خلال كلمة ألقاها أمام المؤتمر المركزي حول العمل السياسي والقانوني، والذي عُقد في بكين على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء. وأصدر شي تعليماته لهيئات إنفاذ القانون والقضاء بتعزيز روحها الثورية وتوحيد معايير ممارساتها وتحسين كفاءتها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

القوات الروسية في القطب الشمالي تستعد لاستلام أول نظام دفاع جوي "بانتسير- سي أي"

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوتشوكو، أن نظام الدفاع الجوي "بانتسير- سي أي" سيدخل حيز الخدمة لدى الجيش الروسي في عام 2019. ويشار إلى أن المجموعة الأولى من هذا المجمع معدة خصيصاً للعمل في القطب الشمالي. ووفقاً لوزارة الدفاع الروسية، سيتم قريباً اختبار المنظومة. وقال كريفوتشوكو: "سنستلم أول مجموعة من نظام الدفاع الجوي الخاص لمنطقة القطب الشمالي هذا العام". ويشار إلى أن نظام الدفاع الجوي "بانتسير- سي أي" تعد الأفضل في فئتها. حيث سمحت العملية العسكرية في سوريا وخبرة التشغيل الطويلة في ظروف قتالية حقيقية لمصممين بتحسين منظومة "بانتسير-إس" إلى أقصى حد، مما أدى إلى توسيع حدود اكتشاف وتدمير الأهداف الصغيرة وذات السرعة المنخفضة بشكل كبير.