النهار/ غسان حجار

اعتبر أن إعادة تفعيل الحكومة الحالية واجتماعها للضرورة معناه الاستغناء عن عملية تأليف حكومة، وكسر أعراف سابقة كانت تقضي بعدم انعقادها إلا للضرورة القصوى.

البناء/ محمد صادق الحسيني

نقل عن مصادر استخبارية مطلعة أنّ الروس قد يلجأون قريباً إلى خطوة تصعيدية ضدّ حكومة نتنياهو يمكن أن تغير في قواعد الاشتباك في سوريا. وأن القيادة العسكرية الروسية أرسلت إخطاراً قوياً لحكومة تل ابيب بأنّ القيادة الروسية قد تلجأ لإسقاط طائرات إسرائيلية فوق سماء فلسطين المحتلة، إذا ما استمرّ التصعيد الإسرائيلي ومحاولات قصف محيط مطار دمشق الدولي. وطبقاً للمصادر المذكورة فقد تمّ إرسال وفد عسكري روسي إلى تل أبيب يوم أمس الأول، لمناقشة الوضع، حيث دارت مناقشات محتدمة وحادة خرج على أثرها الوفد الروسي غاضباً ما يدل على اتساع رقعة الاختلاف بين الجانبين.

الجمهورية/ جورج شاهين

رأى أن لبنان ينتظر زيارة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الجنرال جوزف فوتيل، للتحضير لسلة من الملفات التي يهتم بها كونه أكثر المعنيين بما يجرى في المنطقة من العراق والكويت ودول الخليج العربي إلى سوريا ولبنان، لافتاً إلى أنه تربطه علاقة مميزة مع القادة اللبنانيين ولا سيما العسكريين منهم. ولفتت الى أن البعض يراهن على موقف فوتيل المناصر للمؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان، وهو أول القادة الأميركيين الذي شهد ميدانياً من تلال عرسال والقاع على انتصارات المؤسسة العسكرية ضد الإرهاب، قبل أن يدلي بشهادته أمام رئاسة الأركان في واشنطن وأمام الكونغرس بفاعلية الجيش.

الديار/ بولا مراد

قالت إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيطل يوم السبت المقبل على شاشة الميادين بعد طول غياب. ولدى نصرالله الكثير الكثير ليتحدث عنه خاصة وأن حزبه انتهج سياسة الصمت في التعامل مع أكثر من ملف ساخن واستراتيجي. وأبرز هذه الملفات ملف الأنفاق التي ادعت إسرائيل أن الحزب أقامها على الحدود الجنوبية وملف القمة العربية الاقتصادية التي آثر الحزب عدم التعليق عليها ما ترك أكثر من علامة استفهام بخصوص موقفه الحقيقي منها.

اللواء/ انطوان غطاس صعب

اعتبر أن القمّة العربية الاقتصادية ووفق المعلومات المستقاة من أكثر من مصدر سياسي، كانت بين محاور عربية عديدة وخصوصاً بعد حضور أمير قطر إلى لبنان ولو للمشاركة في الجلسة الافتتاحية، بناء على إشارات قيل أنها إقليمية في سياق نزاع المحاور في المنطقة. وقد حملت القمة العربية الكثير من المواقف السياسية والمحطات البالغة الأهمية.

الشرق / تيريز القسيس

نقلت عن مصدر ديبلوماسي عربي رفيع المستوي شارك في أعمال قمة بيروت أن تشكيل الحكومة في لبنان بات هاجساً وأزمة لدى بعض الدول العربية. وقالت: إن المسؤولين السياسيين، وعلى هامش أعمال القمة سمعوا كلاماً عربياً واضحاً وقوياً بضرورة حل عقدة التشكيلة الحكومية، وإخراج هذه الأزمة من الجدل السياسي، والانطلاق بورشة وزارية متجددة تراعي مصالح اللبنانيين ومن يمثلهم من دون تهميش فئة على حساب أخرى.