The Washington Post

الإقفال الحكومي في أميركا وتباطؤ الاقتصاد الأميركي في الصين يثيران المخاوف حول الاقتصاد العالمي

تتزايد المخاوف بشأن حالة أكبر الاقتصادات في العالم، حيث سجّلت الصين أسوأ نمو سنوي لها منذ عقود، فيما تزيد الولايات المتحدة هذه الشكوك عبر فرض رسوم جمركية واستمرار الإغلاق الحكومي لفترة طويلة.

وأفادت الصين الاثنين أن اقتصادها نما بنسبة 6.6 في المئة العام الماضي، وهو رقم جيد بالنسبة إلى الكثير من البلدان لكنه يمثل أبطأ نمو شهدته الصين خلال 28 عاماً. وفي الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي، حيث سلّط الضوء على التراجع الحاد للنمو في أوروبا، وحذر من أن مخاطر حدوث تباطؤ كبير قد ازدادت.

وجاء هذان الإعلانان في الوقت الذي اجتمع فيه كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة العالم، في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الذي يُقام في دافوس. وعلى نقيض ما كانت عليه الحال منذ عام حين تحدث الرئيس ترامب وغيره من زعماء العالم عن الازدهار العالمي، عبّر المشاركون هذا العام عن قلقهم من أن الولايات المتحدة تقوّض اقتصادها، واقتصادات بقية دول العالم، عبر شن حرب تجارية وعبر أطول إقفال جزئي للحكومة في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي حين يرى قليلون أن الركود وشيك الحدوث، يتحدث مسؤولون رفيعو المستوى ومدراء تنفيذيون في دافوس عن عدد متنامي من المخاطر، بما في ذلك الحرب التجارية، وإمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق نهائي، وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الديون العالمية.

The Washington Post

فرنسا تغرّم غوغل حوالى 57 مليون دولار بسبب أول خرق لنظام الخصوصية الأوروبي الجديد

تم تغريم Google حوالى 57 مليون دولار من قبل المنظمين الفرنسيين، بسبب انتهاك إدارة محرّك البحث قواعد الخصوصية الجديدة الصارمة التي أقرّتها أوروبا، وذلك في أول عقوبة كبيرة يتم فرضها على شركة تكنولوجيا أميركية كبرى، منذ بدء تنفيذ الضوابط في المنطقة العام الماضي.

وقالت أكبر وكالة مسؤولة عن خصوصية البيانات في فرنسا، والمعروفة باسمCNIL ، الاثنين إن Google فشلت في أن تكشف بشكل كامل للمستخدمين عن كيفية جمع معلوماتهم الشخصية وما يحدث لهذه المعلومات، كما لم تحصل Google بشكل يراعي القوانين، على موافقة المستخدمين قبل عرض إعلانات مخصصة لهم، حسبما ذكرت وكالة المراقبة.

وبالنسبة إلى المنظمين الفرنسيين، تتعارض ممارسات Google التجارية مع اللائحة العامة الجديدة لحماية البيانات في أوروبا. قواعد الخصوصية الشاملة التي بدأ تطبيقها في عام 2018، والتي يشار إليها عادة باسم GDPR، وضعت معياراً عالمياً أجبر Google وأقرانها في مجال التكنولوجيا في Silicon Valley، على إعادة التفكير في ممارسات جمع البيانات أو المخاطرة بدفع غرامات مالية مرتفعة.

روسيا اليوم

روسيا مستمرة في تكديس الذهب

زادت روسيا احتياطياتها من الذهب خلال العام الماضي بنسبة 14.9%، ليبلغ حجمها مطلع الشهر الجاري 2112 طناً، وفقاً لبيانات البنك المركزي الروسي.

وذكر المركزي أن قيمة احتياطيات الذهب قد ارتفعت خلال 2018 من 76.7 مليار دولار إلى 86.9 مليار دولار.

واحتياطيات الذهب هي جزء من احتياطيات روسيا الدولية، والتي بلغت في 1 كانون الثاني الجاري مستوى 468.495 مليار دولار، بزيادة خلال 2018 قدرها 38.2 مليار دولار.

وتصدّرت روسيا في الربع الثالث من 2018 دول العالم بنمو احتياطيات الذهب، متجاوزة دولاً مثل الصين والهند، ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي تحتل روسيا المرتبة الخامسة عالمياً باحتياطيات المعدن النفيس.

وتثابر روسيا منذ العام 2009 على شراء الذهب، ففي العام 2017 زادت احتياطيات الذهب بنسبة 13.9%. ويترافق ذلك مع زيادة في إنتاج روسيا من الذهب، والذي زاد خلال العام نفسه بنسبة 7%.