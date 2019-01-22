الوكالة الوطنية للإعلام

شلالا: رئيس الجمهورية سيتابع تنفيذ قرارات القمة عبر لجان متخصصة ولبنان نجح في تحقيق هدفه ببيان مستقل عن أزمة النازحين واللاجئين

أكد الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الرابعة في بيروت، مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا، "أن لبنان نجح في أن يحصل من هذه القمة على ما يعمل لتحقيقه، لا سيما استصدار بيان خاص عن القمة مستقل عن إعلان بيروت لتأكيد أهميته، حول أزمة النازحين واللاجئين". وأشار إلى أن "اعتماد هذا البيان أتى نتيجة جهد واضح بذله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في وقت كانت فيه بعض الدول المشاركة قد سعت إلى تخفيف أهمية تأكيد ما جاء فيه".

وكالة الأناضول

أردوغان: لن نسمح بمنطقة آمنة تتحول إلى مستنقع جديد ضدنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح بمنطقة آمنة تتحول إلى مستنقع جديد ضدها. جاء ذلك في كلمة له، الاثنين، في العاصمة التركية أنقرة. وأضاف أردوغان: "مقترحنا بخصوص المنطقة الآمنة يهدف إلى إبعاد التنظيمات الإرهابية من حدودنا". وأكد أردوغان: "الأمن سيعم منبج (بشمال سوريا) وستُسلم المدينة لأهلها".

وكالة أنباء رويترز

إسرائيل تضرب أهدافاً بسوريا مع خروج الصراع مع إيران إلى العلن

ضربت إسرائيل أهدافاً في سوريا في ساعة مبكرة الاثنين في أحدث عمليات تستهدف الوجود الإيراني هناك، وتزداد علانية يوماً بعد يوم، وهزت الانفجارات المدوية أرجاء دمشق على مدى ساعة في عملية عسكرية لليلة الثانية على التوالي. ولم تعلن دمشق حجم الضرر أو عدد الضحايا الذين سقطوا في الضربات، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن 11 شخصاً لقوا حتفهم، وقالت روسيا حليفة سوريا إن أربعة جنود سوريين قتلوا وأصيب ستة آخرون.