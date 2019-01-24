لبنان الحر

التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ​سوريا​ غير بيديرسون في دافوس - ​سويسرا​.

صوت لبنان

أعلنت رئاسة الوزراء أنّ "وحدة إدارة مخاطر الكوارث، تعمل خلال الحالات الطارئة كمركز وطني لعمليات الطوارئ من خلال غرفة العمليات المركزية، وتنسّق مع لجان إدارة الكوارث والأزمات لدى الوزارات والمحافظات كافّة وغرف عمليات ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ و​الدفاع المدني​ و​الصليب الأحمر​، وتكون مهامها خارج الحالات الطارئة تجميع المعلومات وإقامة الدراسات بالإضافة إلى حملات التوعية والتنسيق والتدابير الاحترازية وتطوير وتحسين أجهزة الإنذار المبكر والإبقاء على الجهوزية التامة لمعالجة المخاطر".

لبنان الحر

التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ​سوريا​ غير بيديرسون في دافوس - ​سويسرا​.

صوت لبنان

أعلنت رئاسة الوزراء أنّ "وحدة إدارة مخاطر الكوارث، تعمل خلال الحالات الطارئة كمركز وطني لعمليات الطوارئ من خلال غرفة العمليات المركزية، وتنسّق مع لجان إدارة الكوارث والأزمات لدى الوزارات والمحافظات كافّة وغرف عمليات ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ و​الدفاع المدني​ و​الصليب الأحمر​، وتكون مهامها خارج الحالات الطارئة تجميع المعلومات وإقامة الدراسات بالإضافة إلى حملات التوعية والتنسيق والتدابير الاحترازية وتطوير وتحسين أجهزة الإنذار المبكر والإبقاء على الجهوزية التامة لمعالجة المخاطر".

radio orient

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في بيروت أن قائد المنطقة المركزية الوسطى، الجنرال ​جوزيف فوتيل​، التقى على مدى يومي 21 و 22 كانون الثاني 2019، ترافقه السفيرة الأميركية ​إليزابيث ريتشارد​، كل من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ وقائد الجيش اللبناني ​العماد جوزاف عون​، وقائد ​قوات اليونيفيل​ اللواء ستيفانو ​ديل كول​.

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ إلى أن ​الوضع الاقتصادي​ كان دافعاً لإعادة تحرك رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في إطار ​تشكيل الحكومة​، وتشكيل الحكومة بأسرع وقت هي مسؤولية كل القوى السياسية والمعنيين بالدرجة الأولى.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، النائب ​جميل السيد​، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة.

أعلنت ​السفارة الأميركية​ في بيروت أن قائد المنطقة المركزية الوسطى، الجنرال ​جوزيف فوتيل​، التقى على مدى يومي 21 و 22 كانون الثاني 2019، ترافقه السفيرة الأميركية ​إليزابيث ريتشارد​، كل من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ وقائد الجيش اللبناني ​العماد جوزاف عون​، وقائد ​قوات اليونيفيل​ اللواء ستيفانو ​ديل كول​.

اذاعة النور

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ إلى أن ​الوضع الاقتصادي​ كان دافعاً لإعادة تحرك رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في إطار ​تشكيل الحكومة​، وتشكيل الحكومة بأسرع وقت هي مسؤولية كل القوى السياسية والمعنيين بالدرجة الأولى.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، النائب ​جميل السيد​، وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة.