النهار/ غسان حجار

أبدى تخوفه ألاَّ تتمكن الحكومة بالصيغ المعتمدة وبتقاسم الحصص البالغ السوء من تحقيق أي إنجار، بل أن تنفجر الأمور في داخلها، أو أن تتجنب الانفجار باعتماد سياسة لتصريف الأعمال من دون تصدع ظاهر.

الجمهورية/ جوني منير

توقع أن تكون المنطقة تحت الضغط وليس على مشارف حرب، معتبراً أن مواقف قائد المنطقة الوسطى الأميركية جوزيف فوتيل تشير إلى أن الحرب مع إسرائيل غير واردة.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار إلى أن البعض يتخوف من أن يكون تأخير تأليف الحكومة بفعل خارجي أو داخلي أو بالفعلين معاً، في انتظار ما سيؤول إليه مستقبل المنطقة في الأشهر المقبلة سلماً أم حرباً.

وعرض لوجود رأي يرجح خيار الحرب في المنطقة ويتوقع أن تكون واسعة أو محدودة وقد تنشب قبل نيسان المقبل أو خلاله لأنه الشهر الذي سيخوض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتخاباته المبكرة والتي يسعى إلى الفوز بأكثرية فيها.

الديار/ هيام عيد

رأت أن مسألة تأليف الحكومة باتت على قاب قوسين من الولادة، إلاَّ في حال حصلت تدخلات أو عراقيل تعيد الأمور إلى المربع الأول.

وكشفت عن "كلمة سر" وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين من أجل الاستعجال في تأليف الحكومة، وأن الدعم المالي للبنان مشروط بولادتها.

اللواء/ غاصب مختار

رأى أن جملة عوامل ضغط عديدة داخلية وخارجية سياسية ومالية واقتصادية واجتماعية تضافرت جميعها لتصب في اتجاه تسريع تشكيل الحكومة.

ونقل عن زوار بعبدا قولهم إن موضوع تموضع وزير اللقاء التشاوري متروك للحظة الأخيرة، مبدين تخوفهم من ظهور شياطين بعض التفاصيل، ومعتبرين أن الجو الضاغط على لبنان وعلى المسؤولين فرض عليهم الإسراع في بت تشكيل الحكومة.