THE WASHINGTON POST

الولايات المتحدة ستتحدى الأوامر الفنزويلية القاضية بمغادرة دبلوماسييها البلاد خلال 72 ساعة

واجه الرئيس نيكولاس مادورو يوم الأربعاء التحدي الأكبر لسلطته منذ توليه السلطة في عام 2013 حيث زعم زعيم المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة أن القيادة الشرعية والرئيس ترامب وغيره من زعماء العالم قد اعترفوا به على الفور كرئيس شرعي مؤقت لفنزويلا.

وردّ مادورو على هذا التطوّر بإعلان قطع "العلاقات الدبلوماسية والسياسية" مع الولايات المتحدة، وطلب من الدبلوماسيين الأميركيين مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

ومهّدت هذه الخطوة الخطرة الطريق أمام بدء أزمة دبلوماسية كبيرة خاصة أن زعيم المعارضة خوان غوايدو طلب من الدبلوماسيين الأميركيين البقاء في فنزويلا. وفي بيان صدر مساء الأربعاء، أشار وزير الخارجية الأميريكي مايك بومبيو إلى أن إدارة ترامب لن تستجيب لمطلب مادورو، ودعا القوات المسلّحة الفنزويلية إلى الامتناع عن تعريض الأفراد الأميركيين للخطر أو مواجهة "الإجراءات المناسبة".

وكان الرئيس ترامب قد سُئل في وقت سابق ما إذا كان يدرس فكرة التدخل العسكري ليجيب قائلاً "لسنا ندرس أي شيء ولكن كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

وكان الأحداث المتسارعة في فنزويلا قد فاجأت معظم المراقبين والمتابعين الذين كانوا يعتبرون أن مادورو متجذر بعمق مع مجموعته الاشتراكية والكثير من بينهم متهم بالإتجار بالمخدرات وغيرها من الجرائم الجنائية.

لكن الإدانة الدولية الواسعة النطاق، إلى جانب الطاقة الجديدة التي تغذي خصومه، اقترحت وجود دينامية جديدة ومتغيرة للغاية. واعتبر البعض بأن حكم مادورو يمكن أن يسقط بالسرعة نفسها التي سقط فيها جدار برلين، في حين أشار البعض الآخر إلى أنه سيتشبث بالسلطة بمساعدة حلفائه الروس والصينيين والكوبيين.

THE WASHINGTON POST

رئيس الوزراء الياباني يوجّه انتقادات لترامب في مجالات التجارة والمناخ وعدد النساء ضمن القوة العاملة الأميركية

رسم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي صورة متناقضة بشكل حاد بين نظرته إلى العالم ونظرة الرئيس ترامب في خطاب رئيسي على المنصّة الرئيسية للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ولقي آبي ترحيباً حاراً في دافوس، حيث أصبح أحدث قائد عالمي يدافع عن العولمة فيما دافع ترامب عن شعار "أميركا أولاً" وطالب بتغييرات شاملة في المؤسسات والمعايير العالمية. ودعا رئيس الوزراء الياباني إلى العودة إلى مبادئ التجارة الحرة، والعمل العاجل لمواجهة التغيّر المناخي وتقديم المزيد من الفرص للنساء في خطاب أدلى به أمام العديد من قادة العالم.

وكان من المفترض أن يلقي ترامب خطاباً في دافوس هذا الأسبوع، لكنه ألغى مشاركته الشخصية بسبب الإقفال الحكومي.

وقال آبي إن العالم يجب أن يسعى إلى تحقيق هدف وقف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالكامل بحلول العام 2050" معبّراً عن تفاؤله بأن تؤدي تقنيات جديدة بتسريع إطلاق ثورة خضراء يمكن للعالم بأسره الاستفادة منها.

لم يذكر آبي ترامب بالاسم خلال خطابه، ولكنه كان يقصده بكل وضوح عندما قال: "إن اليابان مصممة على الحفاظ على النظام الدولي القائم على الظام الدولي."

روسيا اليوم

الدول الأميركية تنقسم بين مؤيّد ورافض لإعلان غوايدو نفسه رئيساً لفنزويلا

أعلنت منظمة الدول الأميريكية اعترافها برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي ينتمي إلى معسكر المعارضة، رئيساً انتقالياً لفنزويلا.

وكتب الأمين العام للمنظمة لويس ألماغرو في حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تهانينا لخوان غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا. ونمنحه اعترافنا لإعادة البلاد إلى الديمقراطية".

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الدول الأميركية تضم 35 دولة مستقلة في القارة الأميركية كدول أعضاء فيها، وتتخذ من واشنطن مقراً لها.

وأعلن عدد من دول أميركا الجنوبية اعترافها بخوان غوايدو رئيساً انتقالياً لفنزويلا. وصدرت بيانات بهذا الصدد عن كل من رئيس الباراغواي ماريو عبده بنيتيز والرئيس الكولومبي إيفان دوكي والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو ورئيس تشيلي سيباستيان بينيرا ووزارة خارجية البيرو.

كما أعرب الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري عن دعمه لخوان غوايدو والاعتراف به رئيساً لفنزويلا. وأكد الاعتراف به كذلك رئيس الإكوادور لينين مورينو ورئيس كوستا ريكا كارلوس كيسادا، ووزارة خارجية غواتيمالا.

في الوقت ذاته، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي كندي، طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن الحكومة الكندية تعتزم الاعتراف بخوان غوايدو رئيساً لفنزويلا، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل حول الموضوع.

من جهة أخرى، أكد الرئيس البوليفي إيفو موراليس دعمه للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأعرب عن تضامنه مع الشعب الفنزويلي الذي يواجه "براثن الإمبريالية".

وقبل ذلك أعلنت الخارجية المكسيكية أنها لا تعتزم تغيير سياساتها تجاه فنزويلا في الوقت الحالي، ولا تزال تعترف بنيكولاس مادورو رئيساً لفنزويلا.

وجدير بالذكر أن المكسيك تحافظ على علاقات طبيعية مع فنزويلا، وحضر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مراسم تنصيب الرئيس المكسيكي الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو اليوم الأربعاء عن توليه مهام رئيس الدولة. وأعلنت الولايات المتحدة اعترافها به بهذه الصفة.